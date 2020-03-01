جماهير مانشستر يونايتد تهاجم دي خيا بعد الخطأ الساذج أمام إيفرتون (شاهد)

سقط فريق مانشستر يونايتد في فخ التعادل اليوم الأحد، أمام مضيفه إيفرتون بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة 28 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل اليونايتد عروضه الهزيلة ليفقد نقطتين جديدتين في مشواره بمنافسات البريمييرليغ خلال الموسم الجاري.

ويتحمل الدولي الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمي الشياطين الحمر جزءا كبيرا من مسؤولية التعادل أمام إيفرتون بعد أن تسبب في هدف إيفرتون بشكل مباشر.

ايفرتون 1 × 1 مانشستر يونايتد | أهداف المباراة – ALL GOALS ????#EVEMUN

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المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/3dYPYzWwGd — ???? (@goal6060) March 1, 2020

انتقادات مروعة

وقالت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، إن دي خيا تعرض لانتقادات قوية من جماهير مانشستر يونايتد، بعد خطأه في مباراة اليوم أمام إيفرتون.

وبدأ الحارس الإسباني المباراة بشكل مروع، بعد أن سدد الكرة في جسد مهاجم إيفرتون دومنيك كلفيرت لوين لترتد الكرة إلى داخل المرمى بعد ثلاث دقائق فقط من انطلاق المباراة.

وتعرض دي خيا لهجوم عنيف عقب نهاية اللقاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث علق أحد مشجعي اليونايتد على الحارس المخضرم قائلا: ”دي خيا أنت حمار“، كما انهالت العبارات القاسية على اللاعب من قبل المشجعين الغاضبين من النتيجة.

غوردان هندرسون

وشبه عدد من مشجعي مانشستر يونايتد حارسهم دي خيا بغوردان هندرسون قائد فريق ليفربول الذي تسبب في موقف مشابه خلال مباراة فريقه أمام توتنهام في وقت سابق.

وكان هندرسون قد أهدى الكرة لهاري كين مهاجم السبيرز ليسجل منها هدفا في شباك الريدز، إلا أن ليفربول نجح في تحقيق الفوز في ذلك اللقاء.

وذكرت الصحيفة أن دي خيا قدم أداء مثيرا للإعجاب مع مانشستر يونايتد خاصة في مستهل الموسم الحالي إلا أن الخطأ أمام إيفرتون كلف فريقه الكثير.