إعلامي كويتي يشمت بخسارة ليفربول: ”من الظلم أن يحقق جيل محمد صلاح إنجاز تييري هنري“ (فيديو)

أثار الإعلامي الكويتي عبدالعزيز عطية، مقدم برنامج ”الديربي“ على قناة atv، الجدل بشماتته بخسارة نادي ليفربول 0/3 أمام واتفورد، في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي الخسارة الأولى للريدز الموسم الحالي في البريميرليغ.

وقال عبدالعزيز عطية: ”الحمد لله أن ليفربول خسر بالثلاثة، من الظلم أن فريقا بجيل محمد صلاح وديفوك أوريغي، وساديو ماني وتشامبرلين، يريد تحقيق رقم جيل دينيس بيركامب وتييري هنري وأشلي كول وسول كامبل فريدريك ليونغبرغ وباترييك فييرا“.

وأضاف: ”أصلا لو صار أن ليفربول نال الدوري دون أي خسارة هذه كارثة ومصيبة، حرام في كرة القدم أن فريقا مثل ليفربول يريد تحطيم رقم آرسنال موسم 2003/2004، الحمد لله أن خسر ليفربول“.

ونال آرسنال لقب الدوري الإنجليزي موسم 2003/2004، بعدما حقق الفوز 26 مرة، مقابل 12 تعادلا، ولم يخسر في أي جولة، وكان هذا اللقب رقم 13 لآرسنال في البريميرليغ، لكنه لم ينجح في التتويج باللقب بعدها.

وكان أبرز نجوم جيل ليفربول وقتها: دينيس بيركامب وتييري هنري وأشلي كول وسول كامبل فريدريك ليونغبرغ وباترييك فييرا، تحت قيادة آرسين فينغر.

ويحصل الفريق الذي يحقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز دون هزيمة على كأس ذهبية مخصصة لهذا الإنجاز.

ويتصدر حاليا نادي ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وفي جعبته 79 نقطة، حصدها من 26 فوزا، وتعادل، وتلقى أمام واتفورد أول خسارة في المسابقة الموسم الحالي، لكن لا يبدو أن هذه الخسارة ستؤثر على مسيرة الريدز في المضي قدما نحو التتويج باللقب، حيث تتقدم كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب بـ22 نقطة عن مانشستر سيتي، الثاني، الذي لعب مباراة أقل.

ولم يحقق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي منذ آخر لقب له في البريميرليغ، موسم 1989/1990.