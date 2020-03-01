الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

يخوض فريق مانشستر سيتي اختبارا صعبا أمام أستون فيلا في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب ”ويمبلي“، مساء اليوم الأحد.

ويحلم مانشستر سيتي بحصد اللقب في مواجهة طموح أستون فيلا من أجل التتويج بالبطولة الغائبة منذ سنوات.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة أستون فيلا ومانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة السابعة والنصف، مساء اليوم الأحد، بتوقيت السعودية في ملعب ويمبلي.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق علي محمد علي.

ماذا يقول التاريخ؟

حقق فريق مانشستر سيتي لقب البطولة 6 مرات بفارق لقبين عن ليفربول الأكثر تتويجا برصيد 8 مرات، بينما فاز أستون فيلا بالبطولة 5 مرات.

ويحمل مانشستر سيتي لقب البطولة في آخر نسختين، بينما كان آخر تتويج لأستون فيلا موسم 1995 – 1996.

وتفوق مانشستر سيتي في آخر 8 لقاءات على حساب أستون فيلا الذي لم يفز منذ يوم الـ 28 من سبتمبر 2013 حين تغلب بنتيجة 3-2.

مشوار الفريقين

تأهل مانشستر سيتي بعد أن عبر عقبة بريستون نورث بثلاثية نظيفة في الدور التمهيدي الأخير ثم فاز على ساوثهامبتون بنتيجة 3-1 في دور الستة عشر للبطولة وبالنتيجة ذاتها على أكسفورد يونايتد في دور الثمانية ثم تخطى مانشستر يونايتد في دور الأربعة بالفوز بنتيجة 3-1 والخسارة بهدف نظيف.

وصعد أستون فيلا بعد أن تخطى عقبة كرو ألكساندرا بنتيجة 6-1 في الدور الثاني ثم عبور برايتون بنتيجة 3-1 في الدور الثالث ثم تخطي وولفر هامبتون بنتيجة 2-1 في دور الستة عشر.

وتخطى أستون فيلا عقبة ليفربول بنتيجة 5-0 في دور الثمانية ثم عبر دور الأربعة على حساب ليستر سيتي بالتعادل بهدف لكل منهما والفوز بنتيجة 2-1.

مفاجآت أستون فيلا

يتطلع أستون فيلا لاستمرار مسلسل مفاجآته وتحقيق الفوز على حساب مانشستر سيتي واستعادة الأمجاد بحصد اللقب الغائب منذ سنوات.

وقال المدرب دين سميث، المدير الفني لفريق أستون فيلا، إن فريقه يبحث عن تحقيق الفوز واستمرار المفاجآت، موضحا أنه لو أخبره أحد منذ سنوات أنه سيقود أستون فيلا للتتويج بلقب البطولة فسيخبره بأنه كاذب.

وأشار إلى أن فريقه سيقاتل لتحقيق اللقب ويستعيد ذكريات الماضي قبل 24 عاما من أجل تحقيق الفوز باللقب الغائب.. ويفتقد الفريق خدمات عدة لاعبين على رأسهم جيد ستير وتوم هيتون وويسلي وجون ماكجين ودانيال درينكووتر.

ويعتمد أستون فيلا على تشكيلته التي تضم الحارس أوريان نيلاند وأمامه ثلاثي الدفاع بيورن إنجيلز وتيرون مينغز وكورتني هوس، ويقود خط الوسط مارفيلوس ناكامبا وبجواره كورين هوريهاين ويمينا فريدريك غيلبرت أو أحمد المحمدي ويسارا مات تاراجيت.

ويقود الهجوم مبوانا ساماتا ويمينه جاك غيريلش ويساره أنور الغازي أو محمود حسن تريزيغيه.

قدرات مانشستر سيتي

يراهن مانشستر سيتي على قدراته التكتيكية مع مدربه بيب غوارديولا وأدائه الجماعي المميز الذي يجعله المرشح الأكبر للتتويج.

وأكد غوارديولا أن فريقه سيدخل اللقاء باحثا عن التتويج وحصد الانتصار على حساب أستون فيلا، موضحا أن المنافس فريق قوي ولكنه يثق في قدرات لاعبيه وإمكانية حصد اللقب.

ويغيب عن مانشستر سيتي لاعبه إيمريك لابورت للإصابة، ويعتمد غوارديولا على تشكيلة تضم الحارس كلاوديو برافو وأمامه الرباعي نيكولاس أوتاميندي وفرناندينهو وكايل ووكر وبنيامين ميندي للدفاع.

ويقود خط الوسط رودريغو وبجواره كيفين دي بروين ودافيد سيلفا وعلى الأطراف رحيم سترلينغ وبرناردو سيلفا مع المهاجم سيرجيو أغويرو.

وقال محمد شوقي، لاعب وسط ميدلسبره الإنجليزي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن مانشستر سيتي يملك خبرات أكبر تساعده في مواجهة أستون فيلا ولكن كرة القدم تحمل كل شيء.

وأوضح أن مانشستر سيتي حصل على دفعة قوية بعد الفوز على ريال مدريد الإسباني، مؤكدا أن أستون فيلا لديه لاعبون واعدون مثل: غيرليش، وتريزيغيه، وساماتا.