أهداف مباراة واتفورد ضد ليفربول.. ”الريدز“ يتأخر 3-0 (فيديو)

سجل إسماعيلا سار الهدف الأول لفريق واتفورد في شباك نظيره ليفربول، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

واتفورد 1 × 0 ليفربول | هددددددددددددددددددف اسماعيل سار ????????#WATLIV

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المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/bKU8esayGD — ???? (@goal6060) February 29, 2020

وفي الدقيقة 60 سجل سار الهدف الثاني في شباك ليفربول.

واتفورد 2 × 0 ليفربول | هددددددددددددددددددف اسماعيل ????????????????????#WATLIV

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المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/bd6yslaixf — ???? (@goal6060) February 29, 2020

وفي الدقيقة 73 يسجل تروي دييني الثالث في شباك ليفربول.

الدوري الانجليزي : واتفورد 3 × 0 ليفربول | هدف ديني#WATLIV في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/4tklEazQQG pic.twitter.com/gE9s5fRqQ7 — اهداف المباريات HD (@ggo_ll1) February 29, 2020

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة متفوقاً بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، ويحتاج للفوز في 4 مباريات لحسم اللقب للمرة الاولى منذ عام 1990، ويحتل واتفورد المركز قبل الأخير برصيد 24 نقطة.

كما يتطلع ليفربول لتحقيق الفوز الـ 19 على التوالي بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لينفرد بالرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية بالبطولة متخطياً الإنجاز الذي حققه مانشستر سيتي في 2017 بتسجيله 18 انتصاراً متتالياً.

وفي آخر 10 مباريات بين الفريقين، فاز ليفربول 8 مرات، مقابل فوز وحيد لواتفورد، وتعادل.

ويحتاج ليفربول 12 نقطة فقط للحصول على لقبه الأول للدوري منذ عام 1990، بينما يمكن أن يتوج باللقب في حال خسارة مطارده المباشر وحامل اللقب مانشستر سيتي 9 نقاط فقط.