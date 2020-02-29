 أهداف مباراة واتفورد ضد ليفربول.. ”الريدز“ يتأخر 3-0 (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة واتفورد ضد ليفربول.. ”الريدز“ يتأخر 3-0 (فيديو)

أهداف مباراة واتفورد ضد ليفربول.. ”الريدز“ يتأخر 3-0 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

سجل إسماعيلا سار الهدف الأول لفريق واتفورد في شباك نظيره ليفربول، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الدقيقة 60 سجل سار الهدف الثاني في شباك ليفربول.

وفي الدقيقة 73 يسجل تروي دييني الثالث في شباك ليفربول.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة متفوقاً بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، ويحتاج للفوز في 4 مباريات لحسم اللقب للمرة الاولى منذ عام 1990، ويحتل واتفورد المركز قبل الأخير برصيد 24 نقطة.

كما يتطلع ليفربول لتحقيق الفوز الـ 19 على التوالي بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لينفرد بالرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية بالبطولة متخطياً الإنجاز الذي حققه مانشستر سيتي في 2017 بتسجيله 18 انتصاراً متتالياً.

وفي آخر 10 مباريات بين الفريقين، فاز ليفربول 8 مرات، مقابل فوز وحيد لواتفورد، وتعادل.

ويحتاج ليفربول 12 نقطة فقط للحصول على لقبه الأول للدوري منذ عام 1990، بينما يمكن أن يتوج باللقب في حال خسارة مطارده المباشر وحامل اللقب مانشستر سيتي 9 نقاط فقط.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أخبار ليفربول
الدوري الإنجليزي
الرياضة
تاغ
كرة القدم
ليفربول
تاريخ النشر
تاريخ التحديث