حكام الدوري الإنجليزي قد يستعينون بشاشات الملعب في الموسم المقبل

قال ديفيد إليراي، المدير التقني بمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم السبت، إنه من المتوقع استخدام حكام الدوري الإنجليزي الممتاز للشاشات بجانب الملعب لمراجعة لقطات مؤثرة في الموسم المقبل.

وأضاف إليراي – وهو حكم إنجليزي سابق – أنه سيندهش إذا لم يقر الدوري الإنجليزي هذا التغيير.

ويسمح للحكام في مسابقات الاتحاد الأوروبي، ومنها دوري الأبطال، وفي بطولات الدوري المحلية في أوروبا، بمراجعة اللقطات عبر شاشة بجانب الملعب بدلا من ترك المراجعة لغرفة حكم الفيديو.

وقال إليراي: ”الموقف الإنجليزي مختلف عن بقية العالم، وسأندهش إذا استمر كذلك في الموسم المقبل“، مشيرا إلى أنه من الصعب إجراء تغيير في منتصف الموسم.

وتابع: ”يمكن توقع بعض التغييرات في الموسم المقبل. تؤمن الغالبية العظمى من المسابقات بضرورة مراجعة معظم القرارات المهمة عبر الشاشات داخل الملاعب“.

ومن المتوقع أن يناقش حملة الأسهم بالدوري الإنجليزي الممتاز نظام حكم الفيديو المساعد في اجتماع في أبريل نيسان المقبل.

ورفض متحدث باسم الدوري الإنجليزي الممتاز التعليق على الأمر.