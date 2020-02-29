التشكيلة المتوقعة لمباراة واتفورد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي (إنفوغرافيك)

يتطلع ليفربول لقطع خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يلاقي واتفورد، اليوم السبت، في الجولة الـ28 من البريميرليغ على ملعب فيكارغ رود.

وتقام المباراة الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة beIN Sports HD 2، بصوت خليل البلوشي.

ويملك ليفربول 79 نقطة من 27 مباراة، حيث حقق الفوز 26 مرة، مقابل تعادل وحيد، ولم يخسر حتى الآن، في المقابل يملك واتفورد 24 نقطة في المركز قبل الأخير، علما أن الريدز فاز ذهابا 2/0.

وفي آخر 10 مباريات بين الفريقين، فاز ليفربول 8 مرات، مقابل فوز وحيد لواتفورد، وتعادل.

ويحتاج ليفربول 12 نقطة فقط للحصول على لقبه الأول للدوري منذ عام 1990، بينما يمكن أن يتوج باللقب في حال خسارة مطارده المباشر وحامل اللقب مانشستر سيتي 9 نقاط فقط.

وتوقعت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ أن يعتمد المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول على هذه التشكيلة أمام واتفورد:

.حراسة المرمى: أليسون باكير

.الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جوزيف غوميز، أندرو روبرتسون.

.الوسط: جيورجينهو فاينالدوم، فابينهو، أليكس أوكسليد تشامبرلين.

.الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني.