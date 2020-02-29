رابطة الدوري الإنجليزي تنتظر قرارا حكوميا لبحث مصير لقب نادي ليفربول

تنتظر رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قرارا من الحكومة البريطانية بشأن تفشي فيروس كورونا لعقد محادثات طارئة لتحديد ما إذا كان ليفربول سيتوج بلقب الدوري في حال توقفت المسابقة بسبب الفيروس المميت.

ويتصاعد التهديد بشأن فيروس كورونا حول العالم في ظل توقف العديد من المسابقات الرياضية في جميع أنحاء العالم، في الوقت الذي تناضل فيه منظمة الصحة العالمية لمكافحة انتشار المرض.

وقد يتعين إلغاء الأحداث التي تضم تجمعات كبيرة من الجماهير مثل مباريات كرة القدم والحفلات الموسيقية، وذلك في أسوأ السيناريوهات من أجل منع انتشار الفيروس المعروف بـ(Covid-19).

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية بأنه في حالة فرض تدابير السلامة، يُعتقد أن المسابقات الرياضية ستتوقف لمدة شهرين على الأقل، ما يعني عدم استكمال الدوري الممتاز.

ويحتاج ليفربول 12 نقطة فقط للحصول على لقبه الأول للدوري منذ عام 1990، بينما يمكن أن يتوج باللقب في حال خسارة مطارده المباشر وحامل اللقب مانشستر سيتي 9 نقاط فقط.

ورغم أنه لا يوجد ما يدعو لإلغاء المسابقة، إلا أنه لا توجد خطة طوارئ في لوائح الدوري التي تتناول ما يمكن أن يحدث إذا تم إلغاء الموسم فجأة قبل اكتماله.

وهذا قد يعني أن الأندية العشرين المشاركة في المسابقة ورابطة الدوري سيعقدون محادثات طارئة للتوصل إلى ما يجب عمله، والاتفاق على ما إذا كانت النقاط التي جمعها ليفربول لحين توقف المسابقة تمنحه اللقب دون استكمال البطولة.

وفي الواقع، سيترك هذا الأمر للأندية التي ستقرر ما إذا كانت ستمنح لقب الدوري الممتاز هذا العام أم لا، لكن رابطة الدوري تنتظر قرارا رسميا من الحكومة قبل تقرير اتخاذ منذ هذا القرار أو عقد هذه المحادثات.

ولا يوجد في قواعد البريميرليغ ما يشير إلى كيفية منح اللقب في حال توقف المسابقة لأي سبب طارئ مثل الحرب أو المرض، ما يمنح رابطة الدوري مجالًا كبيرًا لاتخاذ قرارات أكثر عدلاً.

لكن في كافة الأحوال فإن فارق النقاط الكبير بين ليفربول وسيتي سيجعل من الصعب القول إنه لا يستحق أن يتوج بطلاً.

ويتصدر ليفربول البطولة حاليا قبل مواجهة واتفورد الليلة بفارق 22 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، ويبدو في طريقه للتتويج باللقب.

وسيتم خلال المحادثات الطارئة بحث تحديد المراكز الأربعة الأولى والأندية الثلاثة الهابطة للدوري الثاني (الشامبيونشيب).

ويحتل ويستهام يونايتد ووتفورد ونورويتش سيتي المراكز الثلاثة الأخيرة.

وحتى الآن، أصيب أكثر من 80 ألف شخص في حوالي 50 دولة بالفيروس التاجي، بينما توفي نحو 2800 شخص.