غوارديولا يكشف طبيعة إصابة إيمريك لابورت ومدة غيابه عن مانشستر سيتي

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن المدافع إيمريك لابورت قد يغيب عن الملاعب لمدة شهر بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وتألم لابورت، الذي خاض 8 مباريات فقط في موسم ابتلي خلاله بالإصابة، أثناء خروجه من الملعب في الشوط الأول أمام ريال مدريد في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الماضي.

وقال غوارديولا خلال مؤتمر صحفي اليوم“إنه يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية وسيغيب 3 أسابيع أو شهر عن الملاعب، ولسوء الحظ حدث ذلك بعد غيابه نحو 4 أو 5 شهور“.

وغاب لابورت مدة طويلة من الدور الأول هذا الموسم بسبب إصابة في ركبته وتأثر سيتي، الذي يتأخر بفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر، بشدة لغيابه.

وكانت مباراة ريال مدريد الرابعة له منذ خضوعه لجراحة في ركبته في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأضاف غوارديولا:“أتصور مدى صعوبة الأمر وأهمية العمل بجدية، والحياة ليست سهلة، ودائمًا الأشخاص الذين يعانون هم من يتعاملون مع اللحظات السيئة، وهذا ما في الأمر، فعليه تقبل الوضع، والعمل بجدية، والعودة في أسرع وقت ممكن“.

وفي تطور إيجابي أكد غوارديولا أن الجناح ليروي ساني عاد من الإصابة وشارك مع فريق تحت 23 عامًا أمام آرسنال الليلة.

ولم يشارك ساني مع سيتي منذ إصابته في الرباط الصليبي لركبته خلال الفوز على ليفربول في مباراة الدرع الخيرية في أغسطس/ أب الماضي.

وأضاف المدرب الإسباني:“لا أريد أن أضعه تحت ضغط، أريد منه مشاهدة المباراة والتحدث معه وانتظار معرفة شعوره باللعب أمام آرسنال، لكنه بحالة جيدة“.

وسيلتقي سيتي مع أستون فيلا في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، بعد غدٍ الأحد، في سعيه للفوز باللقب للموسم الثالث على التوالي.

وتابع غوارديولا:“من الصعب التأهل للنهائي مرة أخرى وهذا إنجاز رائع، وأتمنى الفوز باللقب من أجل الجماهير“.