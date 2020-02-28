سون مهاجم توتنهام سيخضع للعزل الصحي أسبوعين فور عودته من كوريا

سيضطر سون هيونغ-مين مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي للبقاء في العزل الصحي لمدة أسبوعين بعد عودته من كوريا الجنوبية؛ بسبب المخاوف المستمرة من تفشي فيروس كورونا في بريطانيا.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن مهاجم توتنهام حصل على إجازة للعودة لوطنه الشهر الماضي؛ للخضوع لعملية جراحية لعلاج كسر في ذراعه تعرض له خلال الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين على أستون فيلا يوم 16 فبراير/شباط الحالي.

وذهب المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا إلى سول، على بعد 150 ميلًا فقط من اثنين من أكثر المناطق تضرراً في البلاد، لإجراء العملية.

وكان سون يريد الخضوع للجراحة على يد الطبيب ذاته الذي ساعده على التعافي من إصابة مماثلة عانى منها في عام 2017، والتي تركت شريحة معدنية في ذراعه اليمنى.

وقال جوزيه مورينيو: ”أعتقد أن القرار يأتي من السلطات والحكومة. لن أدلي بأي تعليق، لست متخصصًا. أنا فقط أحصل على استشارة قانونية، وبالطبع نحن نتابع كل شيء. لهذا السبب أقول إن سون عندما يعود من سول سيتعين علينا اتباع النظام ولن يحضر إلى هنا مباشرة“.

وأضاف المدير الفني البرتغالي: ”أين سيكون؟ (سون) لا أعرف كيف أكون محددًا في ذلك، فأنا أعلم أننا يجب أن نتبع بعض بروتوكولات السلامة. ”

ويتعافى الدولي الكوري الجنوبي حاليا في بلاده وسيعود إلى إنجلترا الأسبوع المقبل، وسيخضع للحجر الصحي في لندن لمدة أسبوعين كما قالت السلطات.

ومع ذلك، سيبقى لاعب باير ليفركوزن السابق بعيداً عن الملاعب لمدة أسبوعين لحين استعادة لياقته البدنية.

وأعلنت بلدان في ثلاث قارات اكتشاف أول حالات إصابة لديها بفيروس كورونا يوم الجمعة، فيما يتأهب العالم لتحول المرض إلى وباء.

وفي الصين، حيث نشأ الفيروس في نهاية العام الماضي، تأكدت 327 حالة جديدة وهو أقل معدل منذ 23 يناير/ كانون الثاني، وبهذا يتجاوز عدد المصابين 78800 حالة والوفيات نحو 2800.

وأعلنت أربعة بلدان أخرى اكتشاف أول حالات إصابة، مما يرفع عدد الدول التي ظهر بها المرض بخلاف الصين إلى 55، وبلغ عدد الحالات نحو 3700، فيما وصل عدد الوفيات إلى 70. وسُجل نحو 75 بالمئة من حالات الإصابة الجديدة في دول غير الصين.