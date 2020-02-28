مانشستر يونايتد يراقب جناح فيورنتينا الإيطالي تمهيدا لضمه في الميركاتو الصيفي

تواصل إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التحضير لدخول موسم الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الجاري بكل قوة.

ويسعي النرويجي أولي غونار سولشاير المدير الفني لليونايتد لتدعيم العديد من المراكز في الفريق وعلى رأسها خطا الوسط والهجوم.

جناح الفيولا

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إن مانشستر يونايتد يراقب الدولي الإيطالي فيدريكو كييزا جناح فريق فيورنتينا.

وأرسل سولشاير كشافه سيمون ويلز لمتابعة نجل المهاجم الأسطوري انزو كييزا خلال مباراة فيورنتينا أمام ميلان قبل أيام.

وتصل القيمة السوقية لجناح فيورنتينا إلى 60 مليون جنيه إسترليني، حيث ينتظر سولشاير تقرير ويلز عن اللاعب قبل التحرك لإتمام الصفقة.

موهبة كبيرة

وذكرت الصحيفة البريطانية أن كييزا يصنف كأحد أبرز المواهب الإيطالية حاليا، حيث لعب صاحب الـ22 عاما 17 مباراة مع منتخب بلاده، كما شارك في 121 مباراة مع فريقه فيورنتينا سجل خلالها 21 هدفا.

وسجل كييزا الذي يمكنه اللعب في كل مراكز الهجوم أربعة أهداف للفيولا في الخمس مباريات الأخيرة للفريق.

ويمتلك كييزا الذي يحظى أيضا باهتمام يوفنتوس عقدا مع فيورنتينا يمتد حتى 2022، وأشارت تقارير إيطالية إلى أن الفيولا يسعي لتمديد تعاقده حتى 2024.