نادي ليفربول يستغل أرباحه لتجديد عقود نجومه

حقق نادي ليفربول الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا أرقاما مالية جيدة بعدما حصد ربحا ماليا بلغ 42 مليون جنيه إسترليني قبل خصم الضرائب كما زادت إيراداته السنوية لتبلغ 533 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية أن الفريق الإنجليزي يسعى لاستغلال قوته المالية للحفاظ على نجومه الكبار ومدد سابقا عقود 11 لاعبا أبرزهم السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح والإنجليزي جوردان هندرسون والبرازيلي روبيرتو فيرمينو والاسكتلندي أندي روبرتسون والإنجليزي ألكسندر أرنولد.

وتلقى نجوم في الفريق الإنجليزي عروضا في أوقات سابقة كما تحدثت تقارير إعلامية عن اهتمام كبار أوروبا بعدة لاعبين أبرزهم المصري محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو ولذلك يسعى الفريق لاستغلال قوته المالية لمنح لاعبيه أجورا ورواتب كبيرة لإغرائهم بالبقاء.

ويبقى المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك أحد أبرز اللاعبين الذي يرغب الفريق في الحفاظ عليه بعد المستوى الكبير الذي قدمه والإضافة الكبيرة لدفاع الفريق الذي أصبح من أبرز خطوط الدفاع في إنجلترا وأوروبا.

وبحسب الصحيفة فإن إدارة ليفربول تسعى لتمديد عقد المدافع الهولندي في الصيف المقبل وجعله المدافع الأعلى أجرا في العالم بعدما كان سابقا أغلى مدافع في العالم قبل تعاقد مانشستر يونايتد مع هاري ماغواير من ليستر سيتي.

ويهتم ليفربول ومدربه الألماني يورغن كلوب بالنجوم الشابة وبعد تمديد الشاب الإنجليزي هارفي إليوت عقده لغاية صيف 2023 يسعى الفريق لتمديده من جديد الصيف المقبل بشروط جديدة.

كما يهدف الفريق لتمديد عقد لاعبه الشاب كورتيس جونز بشروط أفضل تؤكد رغبة الفريق في التخطيط للمستقبل من خلال الحفاظ على النجوم الشابة وعدم تركها ترحل.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري الإنجليزي في قائمة أجور اللاعبين ومستعد لمنح المزيد لنجومه في ظل عودة الفريق للفوز بالألقاب ورغبته في التطور وزيادة إيراداته المالية.

واقترب ليفربول من فك صيام دام 30 عاما ويستعد للفوز بلقبه رقم 19 في الدوري الإنجليزي الممتاز والأول منذ 1990 وهو أيضا اللقب الأول في النسخة الجديدة للدوري الإنجليزي الممتاز والتي انطلقت في 1992.