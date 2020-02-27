تعرف على أرباح نادي ليفربول عن الموسم الماضي

أعلن نادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، أنه حقق أرباحًا 42 مليون جنيه إسترليني (54.57 مليون دولار) قبل خصم الضرائب، بينما بلغت الإيرادات 533 مليون جنيه إسترليني عن الموسم الماضي الذي شهد التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وقال النادي، الذي احتل المركز الثاني في الدوري الممتاز الموسم الماضي، إن الإيرادات زادت 78 مليون جنيه إسترليني عن السنة المالية التي انتهت في 31 مايو/ أيار 2019، وأنه أنفق 223 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم قياسي للنادي، على اللاعبين.

وتعاقد ليفربول مع الحارس أليسون باكير، وثلاثي الوسط: نابي كيتا، وفابينيو، وشيردان شاكيري، خلال تلك الفترة المحاسبية ومدد عقود 11 لاعبًا، منهم: جوردان هندرسون، وروبرتو فيرمينو، ومحمد صلاح، وساديو ماني، وآندي روبرتسون، وترينت ألكسندر-أرنولد.

وزادت إيرادات ليفربول من حقوق البث والإعلانات التجارية ودخل المباريات نتيجة الفوز باللقب الأوروبي للمرة السادسة في نفس الموسم الذي شهد إبرام عقد جديد لبيع حقوق البث لدوري الأبطال.

وزادت إيرادات حقوق البث 41 مليون جنيه إسترليني لتصبح 261 مليون جنيه إسترليني، بينما زادت إيرادات الإعلانات التجارية 34 مليونًا لتصبح 188 مليونًا، وارتفعت إيرادات أيام المباريات 3.5 مليون لتصبح 84 مليونًا.

وقال آندي هيوز مدير العمليات في ليفربول في بيان:“ما نشاهده من نمو في كل الأصعدة في النادي هو نتيجة عروضنا الأخيرة داخل الملعب“.

واستثمر ليفربول 50 مليونًا في منشآت تدريبية جديدة في كيركبي، بينما وقع على 9 عقود رعاية خلال تلك الفترة كما يخطط النادي لزيادة عدد مقاعد استاد أنفيلد.

ويتصدر ليفربول الدوري بفارق 22 نقطة عن أقرب منافسيه، ويحتاج إلى 12 نقطة لحصد اللقب لأول مرة في 30 عامًا.