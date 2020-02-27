أخبار جيدة لتوتنهام ومنتخب إنجلترا.. هاري كين يعود بداية أبريل

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن تعافي المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين من الإصابة والعملية الجراحية يسير بشكل أسرع من المتوقع، ويخطط للعودة للملاعب في بداية شهر نيسان / أبريل المقبل برفقة فريقه توتنهام.

وغاب المهاجم الدولي الإنجليزي عن الملاعب منذ إصابته في وتر من أوتار الركبة خلال هزيمة توتنهام أمام ساوثهامبتون في أول أيام السنة الحالية أجرى عملية جراحية فيما كان مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو أكثر تشاؤما وأكد أنه لن يعود للعب قبل بداية الموسم المقبل.

وحسب الصحيفة وبناء على معلوماتها المؤكدة فمسألة التعافي والجاهزية بالنسبة لهاري كين تسير بسرعة أكبر من المتوقع، إذ كانت تقارير تشير لعودته للعب في نهاية شهر نيسان/ أبريل لكنه سيعود في بدايته.

وستكون عودة هاري كين خبرا جيدا للبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام؛ لكونها ستأتي في مرحلة حاسمة من الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يسعى الفريق للحصول على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

كما ستكون العودة خبرا جيدا لغاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الإنجليزي؛ إذ يمكنه الاعتماد على عميده وهدافه الأول في نهائيات أمم أوروبا 2020.

وحسب الصحيفة، فهاري كين سيعود للعب حسب المتوقع بعد نهاية فترة التوقف الدولي المقررة خلال شهر آذار / مارس المقبل وخلالها سيجري المنتخب الإنجليزي لقاءين وديين أمام إيطاليا والدنمارك يومي الـ27 والـ31 من شهر مارس.

وفي حال عودته للعب بعد التوقف الدولي المقبل سيلعب هاري كين برفقة توتنهام 7 لقاءات في الدوري الإنجليزي الممتاز على الأقل، بالإضافة لإمكانية بقاء الفريق في منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا رغم صعوبة مهمته القارية؛ إذ خسر ذهابا على أرض ملعبه أمام لايبزيغ الألماني 1-0.

وبمشاركته في لقاءات نهاية الموسم سيكسب هاري كين العودة للمنافسات واللعب ويستعيد مستواه ليكون لائقا لقيادة منتخب إنجلترا خلال نهائيات أمم أوروبا 2020 حيث يبدأ مشواره بمواجهة منتخب كرواتيا في ويمبلي يوم الـ14 من حزيران / يونيو المقبل.

ورغم غيابه عن 6 جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز لازال هاري كين هو الهداف الأول لتوتنهام برصيد 11 هدفا.