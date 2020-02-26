 مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي: ماذا تفعل يا جونيور أمام المرمى الخالي؟ (فيديو) – إرم نيوز‬‎

مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي: ماذا تفعل يا جونيور أمام المرمى الخالي؟ (فيديو)

مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي: ماذا تفعل يا جونيور أمام المرمى الخالي؟ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أهدر البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد هدفًا محققًا أمام مانشستر سيتي، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو في ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 30 سدد كريم بنزيما رأسية قوية تصدى لها حارس السيتي لتتهيأ من أمام جونيور، لكنه فشل بتسديدها والمرمى كان خاليًا.

ودفع زيدان بالبرازيلي فينيسيوس جونيور في خط الهجوم على حساب غاريث بيل الذي يلازم دكة البدلاء.

ويعانى ريال مدريد من تراجع النتائج مؤخرًا على المستويين الأوروبي والمحلي، وحقق 3 انتصارات فقط في آخر 9 مباريات وسط جماهيره في البرنابيو، حيث خسر 3 مرات وتعادل مثلها، على الرغم من أنه هزم في 4 مباريات فقط من آخر 49 مباراة في دوري أبطال أوروبا، وفاز الفريق في 37 مباراة.

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