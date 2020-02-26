وكيل أعمال دي بروين يكشف حقيقة انتقاله لريال مدريد

نفى وكيل أعمال لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي ما تردد عن انتقاله إلى ريال مدريد عقب صدور عقوبة من الاتحاد الأوروبي (اليويفا) بإيقاف النادي الإنجليزي أوروبيا لمدة عامين.

وسيلعب سيتي حامل لقب البريميرليغ في سانتياغو برنابيو في وقت لاحق اليوم في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا وسيشارك لاعب وسط تشيلسي السابق في المباراة.

وكان سيتي قد تقدم بطعن ضد قرار إيقافه لمحكمة التحكيم الرياضي في سويسرا في اليوم ذاته للرد على مزاعم رحيل نجومه ومديره الفني بيب غوارديولا عن النادي في حال استمرار الإيقاف القاري.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن باتريك دي كوستر وكيل أعمال دي بروين فضل عدم السفر إلى مدريد خشية أن يضيف وجوده المزيد من التكهنات بشأن انتقاله للنادي الملكي.

وقال دي كوستر: ”لم أذهب إلى مدريد. لا أريد التسبب في المزيد من الجدل في حال شاهدني أحد هناك سيقولون حينها إني في مدريد للتفاوض بشأن هذه الصفقة، لم أسافر لأن لدي شاشة تلفزيون كبيرة في المنزل لمشاهدة المباراة دون إثارة المزيد من الجدل“.

ولم يكن دي بروين لاعب سيتي الوحيد الذي أثيرت بشأنه التكهنات للانتقال إلى ريال مدريد عقب قرار الاتحاد الأوروبي بحرمان سيتي من المشاركات الأوروبية لمدة عامين.

وانتشرت تقارير بشأن انتقال رحيم سترلينغ إلى سانتياغو برنابيو مقابل 180 مليون جنيه إسترليني الصيف المقبل ولم تهدأ الشائعات رغم تصريح الدولي الإنجليزي بنفسه لصحيفة AS الإسبانية بأنه سعيد في سيتي.

لكن جناح ليفربول السابق قال أيضا: ”لا أحد يعلم ما الذي سيحمله المستقبل. أنا لاعب ومستعد دائما لمواجهة التحديات، لكن التحدي الذي يواجهني الآن في سيتي وأنا سعيد حقا. لدي عقد مع سيتي الآن وعلي احترامه“.

وفي رده على سؤال بشأن انتقاله لريال مدريد قال سترلينغ : ”إنه شيء تتعرض له طوال الوقت، لكنني لاعب في سيتي وأنا أستمتع بذلك حاليا، حتى لو لم تسر الأمور بشكل جيد في الدوري“.

وأعلنت محكمة التحكيم الرياضية اليوم تقدم سيتي بطعن ضد قرار الاتحاد الأوروبي بإيقافه، لكن لم يتم تحديد أي إطار زمني بشأن قرارها ردا على الطعن.