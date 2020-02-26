ريال مدريد يعرض 150 مليون يورو لضم محمد صلاح بشرط رحيل هذا اللاعب

قالت تقارير صحفية بريطانية إن نادي ريال مدريد الإسباني لا يزال يرغب في ضم المصري الدولي محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي بداية من الموسم المقبل.

وارتبط محمد صلاح كثيرا بالانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة، عملاقي الدوري الإسباني، الليغا، ولكن تبقى الكلمة الأخيرة في يد ليفربول، الذي يملك عقد اللاعب حتى صيف 2023.

وبحسب صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية، فإن إدارة ريال مدريد ترغب في ضم محمد صلاح إلى صفوف الميرينغي مقابل 126 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 150 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن التعاقد مع محمد صلاح سيكون مشروطا بقدرة ريال مدريد على الاستغناء عن الويلزي الدولي غاريث بيل، في ظل الراتب السنوي الكبير الذي يحصل عليه اللاعب في صفوف الميرينغي، 4 ملايين جنيه إسترليني شهريا، دون أن يكون هناك عائد فني على الفريق.

ومضت تقول: ”لا يزال مسؤولو ريال مدريد يريدون ضم الفرنسي الدولي كيليان مبابي إلى صفوف النادي الملكي، ولكن مطالب نادي باريس سان جيرمان المادية، والتي تقترب من 300 مليون يورو لبيع مبابي، تقف عائقا أمام رحيل اللاعب إلى سانتياغو برنابيو“.

وكان غاري نيفيل، نجم مانشستر يونايتد السابق، والمحلل على قنوات ”سكاي سبورتس“ قد أكد مؤخرا أنه يتوقع رحيل محمد صلاح عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، وأن وجهته المقبلة ستكون ريال مدريد.

وقال نيفيل: ”هناك شعور لجماهير ليفربول بأن صلاح سيرحل بنهاية الموسم الجاري، لم تعد تهتف له كما كان الحال سابقا، وترى أن النجم المصري يريد الانتقال إلى وجهة كبرى جديدة، ريال مدريد أو برشلونة“.

وتابع بقوله: ”صلاح يرى ليفربول بوصفه نقطة تحول في مشواره الكروي، وحقق معه ما يريد من إنجازات، وبالتالي فإنه يريد الانتقال إلى وجهة أخرى خارج إنجلترا، والحديث هنا لن يخرج عن الريال أو البارسا“.

وتوّج محمد صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، في موسمين متاليين، وكان الأخير مناصفة مع السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول، والغابوني أوباميانغ مهاجم ونجم آرسنال، كما قاد الريدز للفوز بدوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، واقترب من التتويج بالدوري الإنجليزي لهذا الموسم بعد غياب 30 عاما عن ”أنفيلد“.