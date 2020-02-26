تحذير ليورغن كلوب.. بايرن ميونخ يتصل بوكلاء مهاجم ليفربول

ذكرت صحيفة “ ذا صن “ البريطانية أن فريق بايرن ميونخ أجرى اتصالات أولية مع ممثلي لاعب نادي ليفربول خلال الأسابيع الماضية لمعرفة رأيه في الانتقال لصفوف الفريق الألماني الصيف القادم.

وحسب الصحيفة فأحد الصحفيين إيان ماكغاري على موقع ”The Transfer Window Podcast “ وجه تحذيرا لفريق ليفربول حول الموضوع وكتب :“ احذروا ، الخبر أن وكلاء روبرتو فيرمينو تلقوا اتصالا من بايرن ميونخ في العشرة أيام الأخيرة، هل سيكون مهتما بالعودة للدوري الألماني ؟ وهل سيكون مهتما بالمشاركة في إعادة بناء بايرن ميونخ ؟“.

وأكد المصدر أن بايرن ميونخ وضع فيرمينو هدفه الأول لتعويض المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي التي تشير عدة تقارير لإمكانية رحيله الصيف القادم نحو الدوري الأمريكي للمحترفين أو لفريق جديد في أوروبا.

وسجل ليفاندوفسكي هذا الموسم 43 هدفا في 39 لقاء ويعيش فترة رائعة في مسيرته حيث يتصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

وسجل فيرمينو 10 أهداف هذا الموسم لكنه يتميز بعمله المهم في ليفربول حيث يفتح المساحات للثنائي السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح لتسجيل الأهداف.

وحسب صحيفة “ ذا صن “ فليفربول وضع الدولي الألماني تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج هدفا أوليا لبتعويض رحيل مهاجمه البرازيلي في الصيف القادم نحو بايرن ميونخ.

وأكدت الصحيفة أن ليفربول تلقى خبرا جيدا بخصوص المهاجم الألماني حيث إن الشرط الجزائي في عقده لا يتجاوز 25 مليون جنيه إسترليني وليس 55 مليون جنيه إسترليني كما نشرت عدة تقارير إعلامية.

وعبر تيمو فيرنر مؤخرا عن إعجابه بفريق ليفربول وأشاد بمواطنه المدرب يورغان كلوب وهو ما يؤشر على رغبته في الرحيل نحو الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعتبر تيمو فيرنر أيضا هدفا لبايرن ميونخ لتعويض البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الذي يبلغ حاليا 31 سنة ويبحث بطل ألمانيا عن بديل له للمستقبل.