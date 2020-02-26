الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا‎

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب (سانتياغو برنابيو) في العاصمة الإسبانية مدريد لمتابعة اللقاء المرتقب بين ريال مدريد الإسباني وضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في جولة الذهاب بدور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويترقب المتابعون الصراع التكتيكي أيضا خارج الخطوط بين الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد ومنافسه الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا ، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

تاريخ المواجهات

أقيمت 4 مواجهات رسمية بين الفريقين تفوق خلالها ريال مدريد مرتين وتعادلا مرتين ولم يفز مانشستر سيتي.

وتقابل الفريقان في دور المجموعات لدوري الأبطال نسخة 2012 وفاز ريال مدريد في إسبانيا بنتيجة (3-2) عن طريق ثلاثية مارسيلو وكريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو وأحرز للسيتي إدين دجيكو واليكساندر كولاروف يوم 18 سبتمبر 2012 بدور المجموعات.

وتقابل الفريقان يوم 21 نوفمبر 2012 في إنجلترا بدور المجموعات أيضا، وتعادلا بهدف لكل منهما بعدما سجل كريم بنزيمة للريال، وتعادل سيرجيو أجويرو للسيتي.

وتعادل الفريقان دون أهداف يوم 26 أبريل 2016 في ذهاب دور الأربعة لدوري الأبطال عام 2016 بينما فاز الريال في الإياب بإسبانيا بهدف سجله فرناندو لاعب السيتي السابق في مرماه.

وتفوق ريال مدريد في لقائين وديين على السيتي في الكأس الدولية للأبطال الأول في 2015 بنتيجة (4-1) والثاني في 2017 بنفس النتيجة.

زيدان ضد غوارديولا.. صدام لأول مرة

يتقابل زيدان ضد غوارديولا للمرة الأولى علما بأن زيدان قضى فترة معايشة مع غوارديولا حين كان الأخير مدربا لبايرن ميونيخ الألماني.

وواجه زيدان مانشستر سيتي مرتين فاز في لقاء وتعادل في الآخر، بينما واجه غوارديولا ريال مدريد كمدرب 17 مرة حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل 4 مرات وخسر مثلها.

مشوار الفريقين

تأهل ريال مدريد في وصافة ترتيب المجموعة الأولى لدوري الأبطال برصيد 11 نقطة خلف باريس سان جيرمان ، وحقق ريال مدريد 3 انتصارات وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة أمام باريس، وسجل الريال 14 هدفا واستقبل 8 أهداف.

وصعد مانشستر سيتي متصدرا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة، وحقق الفريق 4 انتصارات وتعادل مرتين ولم يخسر أي لقاء.. وسجل السيتي 16 هدفا واستقبل 4 أهداف.

أفكار زيدان

يبحث ريال مدريد عن حصد نتيجة طيبة وإيجابية قبل الذهاب إلى إنجلترا خاصة في ظل قوة الفريقين.

وأكد زيدان في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أن ريال مدريد سيواجه مانشستر سيتي وليس بينه وبين غوارديولا، موضحا أن ابتعاد السيتي بعض الشيء عن منافسة ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي لا يقلل من الفريق.

ويغيب عن ريال مدريد الثنائي إيدين هازارد وماركو أسينسيو بسبب الإصابة، ويعتمد ريال مدريد على طريقة 4-3-3 بوجود حارس المرمى تيبو كورتوا وأمامه رباعي خط الدفاع سيرجيو راموس ورافايل فاران وداني كارفخال ومارسيلو.

ويقود خط الوسط كاسيميرو وتوني كروس وفيدريكو فالفيردي أو لوكا مودريتش مع مثلث الهجوم جاريث بيل وإيسكو وكريم بنزيمة.

أسلحة غوارديولا

يتطلع مانشستر سيتي للعودة إلى إنجلترا بنتيجة جيدة خاصة أنه يأمل الذهاب بعيدا في النسخة الحالية لدوري الأبطال مع عدم مشاركته في الموسمين القادمين قاريا، بجانب أنه بعيد عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

وقال غوارديولا إنه سعيد بالذهاب مجددا إلى ملعب سانتياغو برنابيو مؤكدا أن ريال مدريد فريق عظيم، كما أن زيدان حقق أمرا من الصعب تكراره من جانب أي مدرب بالفوز بلقب دوري الأبطال 3 مرات.

وتبدو صفوف السيتي شبه مكتملة عدا غياب ليروي ساني لعدم الجاهزية، ويعتمد مانشستر سيتي على تشكيلة تضم الحارس إديرسون ورباعي خط الدفاع إيمريك لابورت وفرناندينهو وكايل ووكر وبنيامين ميندي.

ويقود خط الوسط رودريغو وكيفين دي بروين ودافيد سيلفا مع مثلث الهجوم رحيم سترلينج وبرناردو سيلفا وسيرجيو أجويرو.

وقال هيثم فاروق مدافع فينورد الهولندي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن صدام غوارديولا وزيدان يتصدر اللقاء بلا شك، موضحا أن أبرز عامل في هذا الصراع هو خط الوسط والصدام بين الفريقين في هذه المنطقة.

وأضاف: ”زيدان يلعب بشكل ممتاز في ملء وسط الملعب مع انطلاقات الظهيرين مارسيلو وكارفخال، كما أن جوارديولا يعتمد على الاستحواذ وقدرات الأجنحة، ويملك هجوما رائعا“.