الغياب عن دوري أبطال أوروبا يكبد مانشستر يونايتد خسائر مالية ضخمة

أعلن مانشستر يونايتد المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، انخفاض إيراداته وأرباحه الأساسية في الربع الثاني من السنة المالية؛ في ظل التأثر بالغياب عن دوري أبطال أوروبا.

وانخفضت الأرباح الأساسية 31 بـ %، لتبلغ 72 مليون جنيه إسترليني (93 مليون دولار) على مدار ثلاثة أشهر، تنتهي في 31 ديسمبر كانون الأول الماضي. وبلغت الإيرادات 168 مليون جنيه إسترليني بانخفاض 19 بـ %.

ويعتمد أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد، على بعض خريجي أكاديمية النادي، مثل ميسون جرينوود وبراندون وليامز، مع احتلال المركز الخامس في الدوري الممتاز بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي رابع الترتيب.

وقال إد وودوارد الرئيس التنفيذي ليونايتد، في بيان: ”نتطلع إلى نهاية قوية للدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي، مع دخول الثلث الأخير في الموسم“.