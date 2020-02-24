ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تسجيل محمد صلاح وساديو ماني ونهاية الجولة 27 (صورة)

سجل المهاجم المصري محمد صلاح هدفا، كما سجل زميله السنغالي ساديو ماني هدفا ليفوز ليفربول 3/2 على ويستهام في ختام مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد
وسجل محمد صلاح هدفه في الدقيقة 68، في حين سجل ماني في الدقيقة 81، ورفع صلاح رصيده إلى 15 هدفا في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، في المركز الثالث على قائمة الهدافين مع داني أنجز لاعب ساوثهامبتون، مقابل 13 هدفا لساديو ماني في المركز الخامس.
ويملك بيير-إيميريك أوباميانغ لاعب آرسنال وجيمي فاردي لاعب ليستر سيتي 17 هدفا لكل منهما في صدارة ترتيب الهدافين.
ويأتي سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي في المركز الثاني، برصيد 16 هدفا.
وفيما يلي قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تسجيل صلاح وماني ونهاية الجولة الـ27:
1. جيمي فاردي (ليستر سيتي)، وبيير-إيميريك أوباميانغ (آرسنال)، ولكل منهما 17 هدفا.
2. سيرجيو أغويرو، مانشستر سيتي، 16 هدفا.
3. داني إنجز، (ساوثهامبتون)، ومحمد صلاح (ليفربول)، ولكل منهما 14 هدفا.
4. ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 14 هدفا.
5. ساديو ماني (ليفربول)، و تامي أبراهام (تشيلسي)، ولكل منهما 13 هدفا.
وشهدت الجولة الـ27 فوز مانشستر يونايتد 3/0 على واتفورد، ومانشستر سيتي 1/0 على ليستر سيتي، وتشيلسي 2/1 على توتنهام، وليفربول 3/2 على ويستهام.