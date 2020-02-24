ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تسجيل محمد صلاح وساديو ماني ونهاية الجولة 27 (صورة)

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

سجل المهاجم المصري محمد صلاح هدفا، كما سجل زميله السنغالي ساديو ماني هدفا ليفوز ليفربول 3/2 على ويستهام في ختام مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد وسجل محمد صلاح هدفه في الدقيقة 68، في حين سجل ماني في الدقيقة 81، ورفع صلاح رصيده إلى 15 هدفا في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي،…