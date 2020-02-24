ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز نادي ليفربول ونهاية الجولة 27 (صورة)

اختتمت منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بتفوق المتصدر ليفربول 3/2 على ويستهام، على ملعب أنفيلد، ليبتعد الريدز في صدارة الترتيب.

وانتهى نصف المباراة الأول بالتعادل 1/1، حيث بادر الهولندي جيورجينهو فاينالدوم بافتتاح التسجيل للريدز بهدف في الدقيقة التاسعة، قبل أن يتعادل الفرنسي عيسى ديوب تعادل لويستهام في الدقيقة 12.

وأضاف بابلو فورنالس الهدف الثاني لويستهام في الدقيقة 54، لكن محمد صلاح تعادل لليفربول في الدقيقة 68، قبل أن يوقع ساديو ماني الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 81.

وهذا الفوز الـ26 لليفربول في البريميرليغ الموسم الحالي، مقابل تعادل وحيد، ولم يخسر أي مباراة، وسجل الريدز 64 هدفا، وتلقى 17 هدفا.

في المقابل خسر ويستهام للمرة الخامسة عشرة الموسم الحالي، في حين فاز 6 مرات فقط، وتعادل 6 مرات ايضا، ويحتل المركز الثامن عشر.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ27:

1. ليفربول، 79 نقطة

2. مانشستر سيتي، 57 نقطة

3. ليستر سيتي، 50 نقطة

4. تشيلسي، 44 نقطة

5. مانشستر يونايتد، 41 نقطة

وفي أبرز مباريات الجولة الـ28 يلعب ليفربول مع واتفورد، وتشيلسي مع بورنموث، ومانشستر يونايتد مع إيفرتون، في حين تأجلت مباراة مانشستر سيتي مع آرسنال.