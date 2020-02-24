شاهد هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد ويستهام (فيديو)

سجل النجم المصري محمد صلاح هدفا في مباراة ليفربول مع ويستهام في ختام مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الإثنين على ملعب أنفيلد.

وجاء هدف محمد صلاح في الدقيقة 68 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة عرضية من أندرو روبرتسون.

ويملك ليفربول 76 نقطة من 26 مباراة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يملك ويستهام 24 نقطة من 26 مباراة في المركز الـ18.

وفاز ليفربول 2/0 على ويستهام في مباراة الدور الأول بتوقيع محمد صلاح وأليكس أوكسليد تشامبرلين.

وسجل محمد صلاح 19 هدفا وصنع 9 في 36 مباراة الموسم الحالي مع ليفربول في جميع المسابقات.