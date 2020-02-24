نادي ليفربول يلامس لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز درامي على ويستهام (فيديو)

اقترب نادي ليفربول خطوة جديدة من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تغلب على ويستهام، بنتيجة 3/2 اليوم الاثنين، في ختام الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح الهولندي جيورجينهو فاينالدوم التسجيل لليفربول في الدقيقة التاسعة، بضربة رأس مستغلا كرة عرضية من ترينت ألكسندر أرنولد، لكن الفرنسي عيسى ديوب تعادل لويستهام في الدقيقة 12، وانتهى الشوط الأول على نتيجة التعادل.

وفي الشوط الثاني سجل بابلو فورنالس هدفا لويستهام في الدقيقة 54، غير أن النجم المصري محمد صلاح عدل النتيجة للريدز في الدقيقة 68 بتسديدة من داخل المنطقة.

ونقدم ساديو ماني لليفربول بهدف في الدقيقة 81، بمساعدة ترينت ألكسندر أرنولد.

ورفع الفوز رصيد ليفربول إلى 79 نقطة، ليبتعد في الصدارة بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي، الثاني، وحامل اللقب في الموسمين الماضيين.

في المقابل جمدت الخسارة رصيد ويستهام عند 24 نقطة في المركز الثامن عشر.

وحقق ليفربول 26 فوزا، مقابل تعادل وحيد، ولم يخسر أي جولة في 27 مباراة في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

ولم يخسر ليفربول في آخر 8 مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي أمام ويستهام، حيث حقق الريدز 6 انتصارات وتعادل مرتين.

وحقق ويستهام فوزا وحيدا في آخر 47 مباراة في الدوري الإنجليزي خارج أرضه ضد ليفربول، وكان في 2015، بنتيجة 2015.

ويلعب ليفربول مع واتفورد يوم السبت في الدوري الإنجليزي، ثم مع تشيلسي في الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي، ثم يلعب مع بورنموث في البريميرليغ، وبعدما يلاقي أتلتيكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.