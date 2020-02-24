يحمي محمد صلاح وماني.. ليفربول وضع بندا في عقد بيع كوتينيو يعطل انتقال نجومه لبرشلونة.. ما هو؟

كشفت تقارير صحفية عن بند مثير للجدل في عقد البرازيلي فيليبي كوتينيو، وضعه ناديه السابق ليفربول، إثر انتقاله لبرشلونة؛ ما تسبب في حرمان الفريق الإسباني من إمكانية ضم أحد نجوم الريدز خلال الفترة الماضية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”ديلي ستار“، فإن إدارة ”الريدز“ وضعت بندا في عقد كوتينيو يلزم نادي برشلونة بدفع 89 مليون جنيه إسترليني إضافية في صفقة انضمام أي لاعب من ليفربول قبل عام 2020.

وانتقل كوتينيو في يناير 2018 إلى ”البلوغرانا“ مقابل 142 مليون جنيه إسترليني (160 مليون يورو) بعدما أصر البرازيلي على الرحيل، ليخرج معارا الصيف الماضي إلى بايرن ميونخ الألماني، ولكن لم يفرض نفسه أساسيا.

وشددت الصحيفة على أن هذا البند يعني رفع قيمة نجوم ليفربول مثل محمد صلاح أو ساديو ماني على برشلونة، فإذا أراد النادي الكتالوني ضم أحدهما فعليه دفع قيمته بالإضافة إلى 100 مليون يورو.

وتراجعت أرقام البرازيلي فيليب كوتينيو، بشكل ملحوظ للغاية، بعد انتقاله من ليفربول الإنجليزي إلى برشلونة الإسباني، قبل أن تستقر به الحال حاليا مع العملاق البافاري بايرن ميونخ الألماني.

كوتينيو شارك في 26 مباراة الموسم الجاري بقميص بايرن، وسجل ستة أهداف في البوندسليغا، ولكن تراجع دوره منذ تولي هانز فليك تدريب البافاري منتصف الموسم.