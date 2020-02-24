التشكيلة المتوقعة لمباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

يصطدم نادي ليفربول بنظيره وست هام يونايتد، مساء اليوم الاثنين، في ختام مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد.

ويدخل ليفربول المباراة متربعا على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة وبفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف، والذي تغلب على ليستر، مساء السبت، بينما يأتي وست هام في المركز الـ18 والمؤدي إلى الهبوط برصيد 24 نقطة.

وأصبح ليفربول على بعد 15 نقطة فقط من حسم لقب البريميرليج، وتحقيق اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عاما.

وواجه ليفربول نظيره وست هام يونايتد 47 مرة في مسابقة الدوري الإنجليزي بنظامه الجديد، وفاز الريدز في 28 مباراة، وخسر في 9، وتعادل الفريقان في 10 لقاءات.

وسجل ليفربول 88 هدفا في شباك وست هام، بينما أحرز الفريق اللندني 41 هدفا في مرمى الريدز، ويعتبر مايكل أوين، وستيفن جيرارد هدافي مباريات الليفر أمام وست هام برصيد 7 أهداف، ويأتي خلفهما المصري محمد صلاح بخمسة أهداف.

موعد مباراة ليفربول ووست هام:

تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD2، ويعلق عليها علي محمد علي.

التشكيل المتوقع لليفربول:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، غوميز، فان دايك، و روبرتسون.

خط الوسط: فينالدوم، فابينيو، و كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، و فيرمينو.

التشكيل المتوقع لوست هام:

حراسة المرمى: فابيانسكي.

خط الدفاع: زاباليتا، ديوب، أوغبينا، كريسويل، و ماسوكو.

خط الوسط: ديكلان رايس، سوتشيك، و مارك نوبل.

خط الهجوم: أنطونيو، وهالير.