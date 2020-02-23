رئيس اتحاد الكرة المصري يتحدى الأهلي والزمالك: لن تؤجل أي مباراة.. ولا تراجع عن العقوبات

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة المصري، حقيقة الصور المتداولة له بشأن احتفاله مع لاعبي الزمالك بعد نهاية مباراة السوبر المصري بالإمارات، مؤكداً أنه لم يحتفل بل كان يستدعي سعد محمد ناشئ الزمالك المصاب بالسرطان للمجيء للاحتفال مع اللاعبين.

وقال الجنايني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، إنه ليس له علاقة بشأن عقوبات السوبر المصري، والتي وقعت على لاعبي الأهلي والزمالك، مضيفاً انه لن يتدخل في قرارات لجنة الانضباط بشأن العقوبات ولا تنازل عنها إلا إذا استجدت معطيات، نافيا تأجيل أي مباراة بالدوري.

وأضاف رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة: ”وليد سليمان تحدث معي، وقال لي: ”أنا يحصل فيا كدا؟“، قولت له إن حقك ستحصل عليه، أنا موجود لإعطاء كل ذي حق حقه“، وواصل: ”قبلت رأس وليد سليمان بعد المباراة، لكن تم نشر اللقطات التي أُحيي فيها لاعبي الزمالك فقط“.

واشتعلت توابع أزمة لقاء السوبر المصري الذي جمع بين الأهلي والزمالك، مساء الخميس الماضي، في العاصمة الإماراتية أبوظبي وفاز به الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد التعادل دون أهداف خاصة بعد صدور عقوبات لجنة الانضباط باتحاد الكرة.

أعلن نادي الزمالك انسحابه رسميًا من بطولة الدوري المصري هذا الموسم وعدم استكمال المنافسات اعتراضًا على اللجنة المؤقتة الحالية برئاسة عمرو الجنايني.

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي رفضه التام لقرارات لجنة الانضباط الصادرة عن اتحاد الكرة مؤكدًا أنها ليست سليمة وقائمة على أساس غير صحيح مطلقًا، خاصة بعد أن أكد اتحاد الكرة أن العقوبات تم اتخاذها بالرجوع للشرائط الخاصة بالمباراة والمادة الفيلمية من هيئة أبوظبي للإعلام، وهو أمر غير صحيح مطلقًا بعد إعلان قناة أبوظبي عدم صحة هذا الكلام.