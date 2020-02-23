آرسنال يخطف فوزًا مثيرًا من إيفرتون ويتقدم للمركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

خطف نادي آرسنال فوزًا غاليًا من ضيفه إيفرتون، ضمن الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهت المباراة بفوز مثير لآرسنال بنتيجة ”3-2″، بعد أن تأخر الغانرز في الدقائق الأولى من بداية اللقاء.

وتقدم دومينيك كالفيرت ليوين بعد مرور دقيقة واحدة، وتعادل الشاب إيدي نيكيتاة في الدقيقة 27.

ونجح الغابوني بيير إيمريك أوباميانج ”في إحراز الهدف الثاني هدفين في الدقيقة 33، قبل أن ينجح البرازيلي ريتشارليسون في التعادل لإيفرتون في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وأحرز أوباميانغ الهدف الثاني له والثالث لآرسنال مع انطلاق الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة رفع آرسنال رصيده إلى 37 نقطة، ليتقدم للمركز التاسع، وتجمد رصيد إيفرتون عند 36 نقطة، وتراجع للمركز الحادي عشر.

آرسنال 0 × 1 إيفرتون | هددددددددددددددددددف ليووووين ????????????#ARSEVE

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آرسنال 1 × 1 إيفرتون | هددددددددددددددددددف التعادددل ????#ARSEVE

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المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/s251G6bNLF — ???? (@goal585) February 23, 2020

آرسنال 2 × 1 إيفرتون | هددددددددددددددددددف اوباميانغغ ????????????#ARSEVE

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المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/x8wha8cHb9 — ???? (@goal585) February 23, 2020

آرسنال 2 × 2 إيفرتون | هددددددددددددددددددف ريتشارلسوووون ????????#ARSEVE

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المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/S6yy1GifZx — ???? (@goal585) February 23, 2020