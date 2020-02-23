مباراة آرسنال ضد إيفرتون.. دومينيك كالفيرت يسجل هدفا تاريخيا في مرمى الغانرز (فيديو)

سجل دومينيك كالفيرت لوين، مهاجم إيفرتون، هدفا تاريخيا في المباراة التي تجمع ناديه مع آرسنال، على ملعب الإمارات، في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف دومينيك كالفيرت في الدقيقة الأولى من المباراة، وبالتحديد بعد مرور 50 ثانية فقط، مستغلا خطأ دفاعيا من دافيد لويز.

وبحسب شبكة ”سكواكا“ المختصة بالأرقام والإحصائيات، فإن هدف دومينيك كالفيرت هو أسرع هدف يتلقاه آرسنال في مباراة على ملعبه في الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

وفي حين ذكرت شبكة ”أوبتا“ أن آرسنال تلقى هدفا في الدقيقة الأولى في مباراة على ملعبه للمرة الثانية، وكانت المرة الأولى في أغسطس 2007 أمام فولهام، بعدما سجل ديفيد هيلي بعد مرور 51 ثانية.

وانتهت مباراة الدور الأول بالتعادل السلبي بين آرسنال وإيفرتون على ملعب غوديسون بارك

ويملك إيفرتون 36 نقطة من 26 مباراة، ويحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، في حين يملك آرسنال 34 نقطة في المركز الحادي عشر.

ولم يخسر آرسنال في آخر 23 مباراة على ملعبه أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي، حيث فاز 19 مرة، وتعادل 4 مرات.

وحافظ إيفرتون على نظافة شباكه في آخر مباراتين خاضهما في الدوري الإنجليزي أمام آرسنال، والمواجهتين كانتا على ملعب غوديسون بارك.

وآخر مرة حافظ فيها إيفرتون على نظافة شباكه في 3 مباريات متتالية أمام آرسنال كانت في مارس 1913 بواقع 4 مباريات على التوالي، ومع ذلك لم يحافظ إيفرتون على نظافة شباكه سوى في مباراة واحدة فقط في آخر 32 مباراة خاضها خارج أرضه في الدوري أمام آرسنال.