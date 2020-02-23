ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي أوباميانغ في مباراة آرسنال وإيفرتون (صورة)

سجل المهاجم الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ هدفين في المباراة التي تجمع ناديه آرسنال مع إيفرتون في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الإمارات.

ووقع أوباميانغ هدفه الأول في الدقيقة 33، وعاد وسجل الهدف الثاني له والثالث لآرسنال في الدقيقة 46، ليرفع رصيده إلى 17 هدفا في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، في المركز الأول على قائمة الهدافين مع جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.

ويملك سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي. 15 هدفا في المركز الثاني، في حين يملك داني إنجز لاعب ساوثهامبتون 15 هدفا في المركز الرابع، وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد 14 هدفا في المركز الخامس مع محمد صلاح نجم ليفربول.

وفيما يلي قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف أوباميانغ:

1. جيمي فاردي (ليستر سيتي)، وبيير-إيميريك أوباميانغ (آرسنال)، ولكل منهما 17 هدفا.

2. سيرجيو أغويرو، مانشستر سيتي، 16 هدفا.

3. داني إنجز، ساوثهامبتون، 15 هدفا.

4. محمد صلاح (ليفربول)، وماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، ولكل منهما 14 هدفا.

وتختتم مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي عندما يلعب ليفربول المتصدر مع ويستهام يونايتد غدا الإثنين على ملعب أنفيلد.

وشهدت الجولة الـ27 فوز مانشستر يونايتد 3/0 على واتفورد، ومانشستر سيتي 1/0 على ليستر سيتي، وتشيلسي 2/1 على توتنهام.