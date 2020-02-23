أنطونيو روديغر مدافع تشيلسي: العنصرية انتصرت

أطلق الدولي الألماني أنطونيو روديغر، مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي، تصريحات ساخنة، اليوم الأحد، بعد أن فشلت السلطات البريطانية ونادي توتنهام في التوصل للمشجعين الذين أطلقوا هتافات عنصرية ضد اللاعب الألماني، في المباراة التي جمعت الفريقين، في ديسمبر الماضي.

وكان روديغر قد تعرض للهتافات العنصرية من جانب بعض مشجعي السبيرز؛ عقب طرد الكوري سون هيونغ مين إثر تدخل قوي مع اللاعب الألماني.

العنصرية انتصرت

وقال روديغر في تصريحات لشبكة ”سكاي سبورتس“: ”العنصرية انتصرت، هؤلاء الأشخاص سيمكنهم العودة إلى ملعب من جديد، ولن تتم معاقبتهم وسأصبح أنا الرجل الشرير“.

وتعرض روديغر لصافرات استهجان، أمس السبت، من جماهير توتنهام، في اللقاء الذي انتهى لصالح تشيلسي بهدفين مقابل هدف.

وأضاف مدافع البلوز: ”لم أستسلم، وسيظل صوتي عاليا دائما، لكنني وحيد في هذه المعركة“.

ويرى روديغر أن هذه الظاهرة التي تتواجد بوضوح في إيطاليا وبلغاريا، تتجاوز حدود هذه الدول، مشيرا إلى أن هذه المشكلة منتشرة بالفعل في كل مكان.

وأوضح روديغر: ”على الجميع أن يبدأ بنفسه، ثم ينظر للآخرين، عندما تعرضت للعنصرية في إيطاليا كانوا يقولون إن ذلك أمر عادي هناك“.

وأتم: ”هناك دعم بالتأكيد، يمكن لأي شخص أن يقول أنا آسف، لكن في نهاية اليوم أنت وحدك“.

بيان توتنهام

على الجانب الآخر، أصدر نادي توتنهام بيانا، أكد فيه أن الشرطة قد أبلغتهم بأنهم أغلقوا ملف التحقيقات بخصوص ادعاءات روديغر؛ لعدم وجود أدلة على ارتكاب انتهاكات عنصرية.

وأضاف البيان: ”نحن ندعم روديغر تماما في الإجراء الذي اتخذه، لكن لا يوجد دليل يدعم أو ينفي هذا الادعاء“.