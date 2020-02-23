 مانشستر يونايتد يقفز للمركز الخامس بترتيب الدوري الإنجليزي بفوز ثلاثي على واتفورد (فيديو) – إرم نيوز‬‎

مانشستر يونايتد يقفز للمركز الخامس بترتيب الدوري الإنجليزي بفوز ثلاثي على واتفورد (فيديو)

مانشستر يونايتد يقفز للمركز الخامس بترتيب الدوري الإنجليزي بفوز ثلاثي على واتفورد (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أضاف فريق مانشستر يونايتد ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده، بعد تغلبه على واتفورد، بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب ”أولد ترافورد“، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف التقدم لصالح مان يونايتد ضد واتفورد، أحرزه الوافد الجديد البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة 42 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه بعد تعرضه للعرقلة، ليسجل أول أهدافه مع اليونايتد منذ انضمامه الشهر الماضي قادما من سبورتنغ لشبونة.

وفي الدقيقة 58 نجح الفرنسي مارسيال في تسجيل الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد بعد أن تلاعب بحارس ودفاع واتفورد داخل منطقة الجزاء.

واختتم ماسون ديروود أهداف المانيو في الدقيقة 75.

قفز مانشستر يونايتد بهذا الفوز إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد أن وصل إلى النقطة 41، بينما تجمد رصيد واتفورد عند 24 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير.

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