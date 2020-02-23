مانشستر يونايتد يقفز للمركز الخامس بترتيب الدوري الإنجليزي بفوز ثلاثي على واتفورد (فيديو)

أضاف فريق مانشستر يونايتد ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده، بعد تغلبه على واتفورد، بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب ”أولد ترافورد“، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف التقدم لصالح مان يونايتد ضد واتفورد، أحرزه الوافد الجديد البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة 42 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه بعد تعرضه للعرقلة، ليسجل أول أهدافه مع اليونايتد منذ انضمامه الشهر الماضي قادما من سبورتنغ لشبونة.

وفي الدقيقة 58 نجح الفرنسي مارسيال في تسجيل الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد بعد أن تلاعب بحارس ودفاع واتفورد داخل منطقة الجزاء.

واختتم ماسون ديروود أهداف المانيو في الدقيقة 75.

مانشستر يونايتد 1 × 0 واتفورد | هددددددددددددددددددف فيرنانديزز ????#MUNWAT

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المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/AelO3fcS8c — ???? (@fastergoal551) February 23, 2020

مانشستر يونايتد 2 × 0 واتفورد | هددددددددددددددددددف مارسيااااااااااال ????????????????#MUNWAT

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المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/Pv29ROkq24 — ???? (@fastergoal551) February 23, 2020

مانشستر يونايتد 3 × 0 واتفورد | هددددددددددددددددددف غرينوووووووووووووود ????????????????????????#MUNWAT

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المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/sPt0WO3MJB — ???? (@fastergoal551) February 23, 2020

قفز مانشستر يونايتد بهذا الفوز إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد أن وصل إلى النقطة 41، بينما تجمد رصيد واتفورد عند 24 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير.