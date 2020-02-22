ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على ليستر سيتي (صورة)

شارك غابرييل جيسوس كبديل ليمنح مانشستر سيتي الفوز 1-صفر خارج ملعبه على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن أهدر فريق المدرب بيب غوارديولا ركلة جزاء أخرى اليوم السبت.

وبدا أن اليوم سيكون محبطا لسيتي صاحب المركز الثاني عندما أنقذ كاسبر شمايكل ركلة جزاء نفذها سيرجيو أغويرو في الدقيقة 61 لكن جيسوس حفظ ماء وجه فريقه.

وتجنب المهاجم البرازيلي التسلل بفارق بسيط عندما تلقى تمريرة رياض محرز الفائز من قبل باللقب مع ليستر، وأظهر هدوءا بالغا وهو يسدد في شباك شمايكل.

وبهذا الفوز يتقدم سيتي بفارق سبع نقاط على ليستر في الصراع على إنهاء الموسم في المركز الثاني وراء ليفربول المتصدر، الذي لا يزال متفوقا بفارق 19 نقطة على سيتي قبل مواجهة وست هام يونايتد بإستاد أنفيلد، بعد غد الإثنين.

وكانت المفاجأة الوحيدة أن الفريقين استغرقا وقتا طويلا لافتتاح التسجيل في مواجهة مثيرة بإستاد ”كينغ باور“.

وحرم القائم جيمي فاردي متصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز من التسجيل في الشوط الأول، بينما أنقذ شمايكل بشكل رائع محاولتين من كيفن دي بروين وأغويرو.

وتعني ركلة جزاء أغويرو الضائعة أن سيتي أهدر الآن خمسا من آخر سبع ركلات جزاء احتسبت له في جميع المسابقات.