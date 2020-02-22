مانشستر سيتي يحقق فوزا صعبا على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على مضيفه ليستر سيتي بهدف نظيف في مباراة الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

وأضاع مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي انفرادا في الشوط الأول، حيث سدد على القائم لتستمر لعنته منذ الوصول إلى الهدف رقم 17 في البريميرليغ.

وأضاع الهداف الأرجنتيني سيرجيو أغويرو ضربة جزاء في الدقيقة 60، بعد تصدي الحارس كاسبر شمايكل، قبل أن يخرج الأول ويترك مكانه للبرازيلي غابرييل جيسوس.

وحسم البديل جيسوس المباراة قي الدقيقة 80، بعد اختراق وصناعة رائعة من الجزائري رياض محرز.

وتمكن السيتي من ضمان المركز الثاني نظريا، بعدما رفع رصيده لـ57 نقطة، حيث وسع الفارق مع ليستر الثالث لـ7 نقاط كاملة.

ويستعد السيتي لمواجهة قوية أمام ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل على ملعب ”سانتياغو برنابيو“.