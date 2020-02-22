ليفاندوفسكي يتحدث عن رهانه مع يورغن كلوب الذي جعله هدافا من طراز عالمي

كشف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، عن سر تألقه الكبير وإحرازه للعديد من الأهداف، والدور الذي لعبه الثنائي يورغن كلوب وبيب غوارديولا، بعد العمل تحت قيادتهما في السنوات الماضية.

وشرح ليفاندوفسكي في تصريحات لصحيفة ”الغارديان“ عن دور كلوب وغوارديولا في تطويره وجعله لاعبا من طراز عالمي.

وأكد المهاجم البولندي أهمية تسجيله للأهداف خلال التدريبات، قائلا: ”أحيانا تفكر بأن هذا الأمر ليس مهما في المران، لكنك إذا سجلت 20 هدفا من 20 فرصة سيكون سهلا عليك فعل الأمر ذاته في المباريات أيضا“.

وأشار ليفاندوفسكي إلى إغراء كلوب له خلال فترة تواجدهما معا في بروسيا دورتموند، إذ عرض عليه منحه 50 يورو مقابل كل 10 أهداف في المران الواحد.

وأضاف: ”في الموسم الأول، نجحت في هذه المهمة 3 أو 4 مرات، وبعد فترة حققت ذلك أكثر من 10 مرات، مما دفع كلوب للتراجع بعدما استنزفت أمواله، وقرر عدم دفع المزيد لي“.

واعترف نجم الفريق البافاري، بأن هذا الرهان ساعده بشدة في تغيير عقليته وسعيه دوما لتسجيل الأهداف في المباريات والتدريبات على حد سواء.

كما أقر بدور كلوب في تغيير الكثير من الأمور، حيث قال: ”في البداية، كانت لدي مشكلة تتعلق بلغة جسدي، وأخبرني حينها بأنه لا يعرف ما إذا كنت غاضبا أم سعيدا بهذا الشكل“.

وتابع: ”لم يكن الأمر سهلا، لذا علمت أنني بحاجة للتغير، لكي أصبح لاعبا أفضل، كما أن كلوب عاطفي ولا يهم ما يقوله، لأنك ستؤمن وتصدق ما يدلي به، لأنه يتحدث من أعماق قلبه“.

وبسؤاله عن الفارق بين كلوب وغوارديولا، أكد ليفاندوفسكي أن الثنائي مختلف تماما، مشددا: ”إذا كان هناك مزيج بينهما، فسينتج عنهما شخص مثالي“.

واختتم تصريحاته: ”لقد تعلمت الكثير من غوارديولا، وكنا نتناقش دوما عن الخطط وطرق اللعب، وهو شيء كان جديدا بالنسبة لي، لذا كان اللعب تحت قيادته مفيدا لي“.

ولعب ليفاندوفسكي تحت قيادة كلوب في دورتموند لمدة 4 سنوات، قبل أن يرحل للبايرن عام 2014، ويقضي موسمين مع بيب غوارديولا.

الاعتزال

ومن ناحية أخرى، كشف المهاجم البولندي عن أنه تلقى عرضا سابقا من السير أليكس فيرغسون، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي الأسبق في عام 2012، من أجل الانتقال إلى صفوف الفريق.

وأوضح: ”تحدثت معه في 2012، كنت أفكر في الانتقال لمانشستر يونايتد بسبب فيرجي، لكن دورتموند قال لا، وكانت أول مرة أفكر فيها بالرحيل، فالسير أليكس فيرجسون بالنسبة للاعب صغير هو أمر رائع، وكان هذا يوما خاصا للغاية لي“.

وعن الموعد الأنسب لاعتزاله، تحدث ليفا بشكل يوحي عدم نيته اتخاذ تلك الخطوة حاليا بالقول: ”لا أشعر بأنني في الحادية والثلاثين، وما أقوم به الآن من أجل أن أظل ألعب لـ5 أو 6 سنوات مقبلة، لا أريد أن أكون هذا المهاجم الذي يبقى 90 دقيقة في منطقة الجزاء ينتظر الكرة، ولا يكفيني أن تصلني 10 مرات فقط في اللقاء“.

ليفاندوفسكي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 25 هدفا، سجلها خلال 23 مباراة، وكذا ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا مناصفة مع النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند بـ10 أهداف لكل منهما.