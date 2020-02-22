اجتماع مع خلدون المبارك يحسم مستقبل غوارديولا مع مانشستر سيتي

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه منفتح لفكرة الاستمرار مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لما بعد 2021، عندما ينتهي عقده رغم أن النادي يواجه الحرمان من المسابقات الأوروبية لمدة عامين.

وعاقب الاتحاد الأوروبي (اليويفا) مانشستر سيتي بالإيقاف لموسمين وتغريمه 30 مليون يورو (32.53 مليون دولار) الأسبوع الماضي، بعد تحقيق في انتهاكات مزعومة لقواعد اللعب المالي النظيف.

وأكد غوارديولا، الذي قال هذا الأسبوع إنه لا يوجد سبب لديه لترك النادي بعد انتهاء الموسم، أنه ربما يتحدث عن تمديد العقد مع خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي ”في نهاية الموسم الجاري أو في منتصف الموسم المقبل“.

وأضاف المدرب الإسباني: ”أتعامل مع لاعبين استثنائيين وأعرف أنه ليس من السهل العمل معنا ومعي لكنني سعيد“.

وأكمل“: عندما انتقل لمكان آخر فيكون السبب دائما اعتقادي بأنني سأشعر بسعادة أكبر من المكان السابق“.

وتابع: ”الملاك رائعون وعلاقتنا جيدة لذا أعتقد أنه لن تكون هناك مشكلة في التفاهم إذا قررنا الاستمرار لـ3 أعوام أخرى أو الوقت المتفق عليه“.

ومدد غوارديولا، الذي لم يستمر لأكثر من 4 سنوات في تدريب برشلونة (2008-2012) أو بايرن ميونخ (2013-2016)، عقده مع مانشستر سيتي لعام إضافي في 2018 وأكد أنه لم يندم على القرار.

وتابع: ”لم أشعر بالندم ولو لثانية واحدة سواء للحضور إلى هنا أو لتمديد العقد. النتائج تحدد عملك وكل مدرب يتعرض للإقالة وكل المدربين يواجهون المشاكل وأي مدرب يعيش فترات جيدة وأخرى سيئة“.

وواصل“: أنا لست مختلفا ولا أندم على القرار الذي اتخذناه وأريد إتمام مدة عقدي وبعدها سنرى ما سيحدث“.