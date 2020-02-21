رغم الشرط الجزائي الباهظ.. نجم فالنسيا الإسباني على رادار آرسنال

تواصل إدارة نادي آرسنال الإنجليزي التجهيز لدخول سوق الانتقالات الصيفية المقبل في نهاية الموسم الجاري بكل قوة لتدعيم صفوف الفريق.

ويسعى الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للغانرز إلى تدعيم صفوف فريقه بأكثر من عنصر قادر علي صناعة الفارق، في ظل النقص الواضح في صفوف الفريق وهو ما يؤثر على النتائج خلال الموسم الحالي بشكل كبير.

نجم فالنسيا

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، إن أرتيتا يستهدف التعاقد مع كارلوس سولير لاعب وسط فريق فالنسيا الإسباني، على الرغم من ارتفاع المقابل المادي الكبير لهذه الصفقة.

ويضع أرتيتا لاعب فالنسيا كأحد الأجزاء الرئيسة في خطته لتعديل أوضاع فريق آرسنال في الموسم المقبل.

ويمتلك سولير البالغ من العمر 23 عامًا فقط شرطًا جزائيًا في عقده مع فالنسيا، تصل قيمته إلى 140 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أن أرتيتا قد يضطر للتفريط في بعض اللاعبين لتوفير قيمة إتمام صفقة سولير.

خيارات متعددة

وذكرت ”ميرور“ أن آرسنال قد يبيع مهاجمه الغابوني بيير أوباميانغ الصيف المقبل، خاصة أنه سيتبقى موسم واحد فقط في عقده ، وهو ما سيساعد على إتمام التعاقد مع سولير.

ويمتلك الغانرز خيارًا آخر وهو تسويق ماتيو جندوزي لاعب الوسط المدافع في الفريق، والذي لم ينل ثقة أرتيتا.

ويمتاز كارلوس سولير بقدرته على اللعب في كل المراكز بخط الوسط، ما سيوفر العديد من الخيارات التكتيكية لأرتيتا.

ويحظى سولير باهتمام آرسنال منذ فترة طويلة، كما أبدى أتلتيكو مدريد الإسباني اهتمامه باللاعب، حيث يراقب مسؤولو نادي العاصمة الاسبانية موقف فالنسيا من بيع اللاعب وهو ما سيتحدد بشكل كبير بناءً على نجاح الخفافيش في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.