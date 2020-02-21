بعد إعلان عودته للتدريب.. أليغري يغازل مانشستر يونايتد

يبدو أن مسلسل استمرار النرويغي أولي غونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد مع الفريق من عدمه سيشهد فصلًا جديدًا خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويعاني اليونايتد خلال الموسم الجاري من تراجع وتذبذب واضح على مستوى العروض والنتائج.

وعلى الرغم من تأكيدات إدارة مانشستر يونايتد دعمها لسولشاير إلا أن عدة تقارير تؤكد أن النادي الانجليزي بدأ في التجهيز لمرحلة ما بعد سولشاير.

عودة أليغري

وأبرزت صحيفة ”ميرور“ البريطانية تصريحات الإيطالي ماسيمليانو أليغري المدير الفني السابق ليوفنتوس والتي أكد فيها رغبته في العودة من جديد للتدريب في سبتمبر المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد هو أحد الأندية التي تراقب عن كثب موقف أليغري منذ رحيله عن البيانكونيري، خاصة مع تأكيد أليغري في وقت سابق أنه يتلقى دروسًا في اللغة الإنجليزية، وهو ما يعزز احتمالية أن تكون الخطوة المقبلة للمدرب الإيطالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقضي أليغري إجازة طويلة منذ أن ترك منصبه في يوفنتوس، بعد أن حقق الفوز بلقب الدوري الإيطالي 6 مرات بجانب وصافة دوري أبطال أوروبا والفوز بلقبين لكأس إيطاليا.

وأوضح أليغري خلال تصريحات صحفية على هامش إطلاق كتابه الجديد في العاصمة الفرنسية باريس أنه لم يحسم مستقبله حتى الآن.

تدريب باريس سان جيرمان

وعلق أليغري على التقارير التي تشير إلى توليه منصب المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي خلفًا للألماني توماس توخيل قائلًا:“لست هنا للحديث عن مستقبلي لأنني لا أعرف مستقبلي حتى الآن“.

وأضاف:“كل ما أعلمه هو أنني سأعود للتدريب في سبتمبر، حتى لا أعتاد على الإجازة“.

وأكمل أليغري:“لا يوجد شيء بالنسبة لباريس سان جيرمان، أنا هنا فقط لتقديم كتابي“.