مورينيو قبل مباراة توتنهام ضد تشيلسي: إنهاء السبيرز الموسم في المربع الذهبي أمر لا يصدق

يرى جوزيه مورينيو أن إنهاء توتنهام الموسم في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سيكون أمرا ”لا يصدق“، وسيكون أعظم إنجازاته كمدرب.

وكان توتنهام يحتل المركز 14 متأخرا بفارق 12 نقطة عن تشيلسي صاحب المركز الثالث و11 نقطة عن المربع الذهبي، حين تولى مورينيو المسؤولية خلفا لماوريسيو بوكيتينو في نوفمبر تشرين الثاني.

وغدا السبت، يواجه تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج وهو يعلم أن الانتصار سيجعله يتفوق على فريق مورينيو السابق ويتقدم للمربع الذهبي.

وقال مورينيو يوما: إن الحصول على المركز الثاني مع مانشستر يونايتد بفارق 19 نقطة خلف مانشستر سيتي في موسم 2017-2018 كان واحدا من أعظم الإنجازات التي حققها على مدار مسيرته العامرة بالألقاب.

لكنه قال إن إنهاء الموسم الحالي ضمن المربع الذهبي مع توتنهام سيتفوق على هذا الإنجاز، خاصة في ظل غياب ثنائي الهجوم المؤثر هاري كين وسون هيونج-مين.

وأبلغ مورينيو الصحفيين في ملعب التدريب الخاص بالنادي اليوم الجمعة: ”الإحصاءات تكون سخيفة جدا في بعض الأحيان، خاصة عندما يحاول الناس التركيز على الإحصاءات الكمية ونسيان أن كرة القدم ترتكز على أمور تتعلق بالكيف والكفاءة“.

وتابع: ”لكن لو أردتم التركيز على الأرقام فإن هاري وسون يسجلان أغلب أهداف الفريق، لذا أرى أنه ليس فقط من منظور شخصي إذا نجحت هذه المجموعة من اللاعبين في إنهاء الموسم في المربع الذهبي بدون هاري وسون فإنه سيكون إنجازا لا يصدق“.

وبناء على إحصاءات الدوري الممتاز منذ أن تولى مورينيو المسؤولية، حقق ليفربول ومانشستر سيتي وحدهما عددا أكبر من النقاط من توتنهام في آخر 14 مباراة.

وفي تلك الفترة حقق توتنهام 11 نقطة أكثر من تشيلسي.

وقال مورينيو: ”لو طلبتم رأيي كنت سأفضل بدء العمل مع اللاعبين في الأول من يوليو، وأن أبدأ فترة الإعداد للموسم بدون إصابات وعلى قدم المساواة مع الفرق الأخرى.

”لكن الأولاد قاموا بعمل رائع وأعادوا أنفسهم إلى المكانة التي نستحقها. في ثلاثة أشهر تطور الفريق وتقدم من المراكز القريبة من الهبوط حتى أصبح على بعد نقطة واحدة من المربع الذهبي. قام الجميع بعمل رائع“.

وتابع: ”حصلنا على فرصة مستحقة للقتال. البعض يقول إن إنهاء الموسم في المربع الذهبي سيكون أمرا مستحيلا لكننا مستعدون للقتال“.

ورغم تراجع مستوى تشيلسي قال مورينيو إن فريق المدرب فرانك لامبارد مرشح بقوة لاحتلال المركز الرابع في نهاية الموسم، وإن عودته إلى ملعب ستامفورد بريدج الذي فاز فيه بثلاثة ألقاب للدوري الممتاز خلال فترتين سابقتين في تدريب تشيلسي لا يحمل أية دلالة خاصة.

وقال: ”الفارق الوحيد أنني في نهاية المباراة أستطيع السير من الملعب إلى منزلي. لكن حتى هذه الميزة لن أستغلها. سأعود مع لاعبي فريقي“.