ليفربول يعلن غياب هندرسون ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة

أعلن يورغن كلوب مدرب ليفربول غياب القائد جوردان هندرسون لثلاثة أسابيع بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية تعرض لها في الهزيمة 1-صفر أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف المدرب الألماني أن لاعب الوسط البارز سيغيب عن المواجهة في الدوري الممتاز يوم الإثنين أمام ضيفه وست هام يونايتد المهدد بالهبوط وهي مباراة يحتاج ليفربول المتصدر للخروج بنتيجة طيبة منها ”لوضع كل شيء في نصابه“.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: ”ليست إصابة خطيرة لكني أتوقع غيابه لثلاثة أسابيع وهو أمر سيىء“.

وكانت هزيمة ليفربول في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الخسارة الثالثة فقط للفريق هذا الموسم في كل المسابقات والأولى التي يتجرعها منذ هزيمة تشكيلة شابة أمام أستون فيلا في كأس الرابطة في ديسمبر كانون الأول.

وعن الهزيمة في إسبانيا قال كلوب: ”كانت مباراة غريبة، خسرنا المواجهة ولم نخرج منها بأشياء إيجابية، لكنها مهمة حتى يشعر الفريق بمرارة الهزيمة عقب المباراة وفي اليوم التالي ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات وشعور الفوز“.

وأشار كلوب إلى أن وست هام الذي خسر بهدفين دون رد أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني في آخر مباراة له خارج أرضه في الدوري سيأتي إلى ملعب أنفيلد ”وسيدافع بكل ما أوتي من قوة“.

وتابع: ”على الرغم من تشكيلة سيتي الرائعة لم ينجح في التلاعب بوست هام، أتوقع مباراة صعبة للغاية“.