صحيفة: توتنهام يزاحم نادي برشلونة على نجم تشيلسي

ذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن توتنهام يتطلع لتعزيز صفوفه بالنجم البرازيلي ويليان، لاعب تشيلسي، الصيف المقبل، في صفقة انتقال حر.

وبحسب الصحيفة فإن توتنهام مهتم بالتعاقد مع ويليان، الذي ينتهي عقده مع تشيلسي الصيف المقبل، ما يعني أن الصفقة لن تكلفه سوى الراتب السنوي للاعب.

ونقلت ”صن“ عن ويليان قوله عن علاقته بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي للسبيرز، والسابق للبلوز: “ يسألني الناس عن أفضل المدربين الذين عملت معهم، بالتأكيد مورينيو واحد منهم“.

وأضاف ”أنا ومورينيو لدينا علاقة خاصة، يطلب الكثير لهذا كانت هناك بعض النزاعات، لكن الأمر طبيعي، كان يتحداني ويصف أخطائي، لكن لو لعبت بشكل جيد كان يقول لقد قتلت هذا الخطأ“.

وأوضح ويليان ”أحببت إدارة مورينيو وتنظيمه للتدريب، وكيف يتحدث في الاجتماعات، تعلمت منه الكثير“.

وواصل البرازيلي ”ما زلنا أصدقاء بعد رحيله عن تشيلسي، أحيانا نتبادل الرسائل، عندما كان في مانشستر يونايتد، أراد التعاقد معي“.

ولعب ويليان تحت قيادة مورينيو 114 مباراة في جميع المسابقات، سجل فيها 15 هدفا وصنع 14.

يشار إلى أن ويليان انضم لتشيلسي صيف 2013 من أنجي الروسي، وسجل للبلوز 57 هدفا وصنع 58 في 324 مباراة.

وتوتنهام ليس النادي الوحيد الذي يرغب في التعاقد مع ويليان، البالغ من العمر 32 عاما، إذ يتردد أن برشلونة الإسباني سعى لضم اللاعب الصيف الماضي، وذكرت تقارير أن النادي الكتالوني اتفق مع اللاعب على الانتقال لكامب نو الصيف المقبل.