خبير اقتصاد: مانشستر سيتي لن يضطر لبيع أبرز لاعبيه وقد يستفيد ماليا من قرار ”يويفا

لن يكون مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مجبرا على بيع أبرز لاعبيه في حال استمرار إيقافه عن المشاركات الأوروبية العامين المقبلين وقد يستفيد ماليا من غيابه بعيدا عن المشاركة في دوري الأبطال وذلك وفقا لأحد كبار خبراء الاقتصاد في كرة القدم.

وقالت الغرفة القضائية في لجنة الرقابة المالية على الأندية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ إن مانشستر سيتي انتهك القواعد ”بتضخيم أرباح الرعاية في حساباته وبياناته المرسلة لليويفا بين 2012 و2016“ مضيفا أن النادي ”لم يتعاون في التحقيق“.

وسيفقد مانشستر سيتي، الذي سيطعن في قرار اليويفا بإيقافه أمام محكمة التحكيم الرياضية في لوزان بسويسرا عشرات الملايين من عائدات المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

لكن المدير الفني بيب غوارديولا والرئيس التنفيذي للنادي فيران سوريانو يثقان في أن مانشستر سيتي سيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في الدوري الممتاز وهو ما سيؤهله في نهاية الموسم إلى دوري أبطال أوروبا. لكن وفقا للوضع الحالي فإن مانشستر سيتي لن يكون بوسعه المنافسة أوروبيا في الموسم المقبل إلا إذا نجح في استئناف العقوبة أمام المحكمة الرياضية أو ”تجميد“ الإيقاف حتى نهاية عملية الطعن.

وقال كيران ماغواير الخبير الاقتصادي في جامعة ليفربول لصحيفة ”ديلي ميل“ إن العمل وفقا لقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإنجليزي لن يجعل هناك حاجة لمانشستر سيتي لبيع لاعبيه.

وأضاف ماغواير ”سيستفيد النادي من عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا لأن الحد الأدنى للعب المالي النظيف في اليويفا يبلغ 30 مليون يورو من الخسارة على مدى 3 سنوات، مقارنة بـ 105 ملايين جنيه إسترليني في الدوري الإنجليزي“.

وفي هذه الأثناء، تخلى بريندان رودجرز المدير الفني الحالي لليستر سيتي عن الأمل في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي العام 2014 الذي توج به سيتي على حساب فريقه السابق ليفربول.

وقال رودجرز: ”لقد انتهى الأمر حقًا. لن يغير شيئا. هذا لن يزيد ما فعلناه حقا. أو يغنينا شيئا“.