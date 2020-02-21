نونو سانتو بعد الفوز برباعية على إسبانيول..جماهير وولفرهامبتون تحلم بالمجد في الدوري الأوروبي

يتفهم نونو إسبيريتو سانتو مدرب وولفرهامبتون واندرارز لماذا تحلم جماهير فريقه بالمجد في الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد الفوز 4/0على إسبانيول في ذهاب دور 32، لكنه قال إنه لا يوجد أي شيء مضمون في مواجهة الإياب.

وأحرز ديوغو غوتا ثلاثية للمرة الثانية على التوالي في البطولة، وأضاف روبن نيفيز هدفا من تسديدة مباشرة بعيدة المدى ليحسم الفريق الإنجليزي الفوز في ملعبه.

وأصبح وولفرهامبتون هو المرشح الخامس للقب في مكاتب المراهنات.

وقال نونو عند سؤاله هل الجماهير محقة في إيمانها أن الفريق يمكنه فعل ذلك: ”هم يعرفونني والآن علينا التعافي والراحة؛ لأننا سنخوض مباراة يوم الأحد. بعد ذلك سنفكر في الأمور الأخرى لكن يحق للجميع أن يحلموا“.

وسيلعب وولفرهامبتون ضد نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غد الأحد، قبل التوجه إلى إسبانيا لخوض مباراة الإياب، يوم الخميس المقبل.

وأضاف المدرب البرتغالي ”المواجهة لم تُحسم بعد. في كرة القدم لا يمكن الجزم بأي شيء“.