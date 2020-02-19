هل يستطيع توتنهام تعويض غياب سون على طريقة برشلونة؟

نزلت إصابة الكوري الجنوبي سون هيونغ مين كالصاعقة على رأس المسئولين في نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، كون اللاعب لن يكون متاحاً حتى نهاية الموسم بعد تعرضه لكسر في ذراعه الأيمن.

وأعلن نادي توتنهام غياب سون عن الملاعب لعدة أسابيع، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام أستون فيلا، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، والتي انتصر فيها السبيرز 3-2، وأحرز سون هدفين ساهما في حصول فريقه على النقاط الثلاث.

وأكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، أن موسم سون انتهى تماماً برفقة الفريق في ظل إصابته وإجرائه عملية جراحية في ذراعه واحتياجه لفترة تأهيل طويلة، وبالتالي فإنه لا يستطيع الاعتماد عليه في قادم المنافسات، سواءً في البرمييرليغ أو دوري أبطال أوروبا، أو كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكشفت صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية موقف نادي توتنهام من التعاقد مع لاعب بديل، بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها سون، في مقارنة للموقف نفسه الذي وقع فيه نادي برشلونة الإسباني، عندما أصيب نجمه الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي بعد نهاية فترة الانتقالات الشتوية.

ونجح برشلونة في التعاقد مع المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت لاعب نادي ليغانيس الإسباني، حتى موسم 2023، مقابل سداد الشرط الجزائي في عقده والبالغ قيمته 18 مليون يورو.

وسمح الاتحاد الإسباني لنادي برشلونة بالتعاقد مع لاعب جديد رغم نهاية سوق الانتقالات، بعد حصوله على تقرير طبي رسمي يفيد بغياب ديمبلي عن الملاعب لمدة 5 أشهر.

وقالت ”إكسبريس“، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إن اللوائح في إنجلترا لا تسمح لتوتنهام بالتعاقد مع لاعب بديل للكوري الجنوبي سون، رغم إصابته الخطيرة.

وأشارت إلى أن لوائح الاتحاد الإنجليزي تسمح فقط للأندية بالتعاقد مع لاعبين في مركز حراسة المرمى خارج سوق الانتقالات، وذلك في حالات الطوارئ مثل الإصابات المفاجئة في هذا المركز فقط.