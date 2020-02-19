شكوك حول مشاركة ماركوس راشفورد في بطولة يورو 2020

كشف أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن المهاجم ماركوس راشفورد قد يغيب عن صفوف إنجلترا في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم، حيث لا يزال يتعافى من شرخ إجهادي في الظهر.

وأصيب راشفورد خلال مباراة إعادة بالدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام ولفرهامبتون واندرارز الشهر الماضي.

وستقام بطولة أوروبا من 12 يونيو/ حزيران إلى 12 يوليو/ تموز، وستخوض إنجلترا أولى مبارياتها في 14 يونيو أمام كرواتيا.

وقال سولشاير للصحفيين قبل مواجهة مستضيفه كلوب بروج في الدوري الأوروبي غدا الخميس: ”أتمنى أن يلعب هذا الموسم“.

وأضاف: ”التعافي من هذه الإصابة يستغرق وقتا، لست طبيبا، كنت أتمنى أن يتعافى بشكل أسرع لكن يبدو أنه سينتظر عدة شهور أخرى“.

وتابع: ”إذا لم يصبح لائقا بما يكفي فإنه سيغيب عن بطولة أوروبا“.

وتعاقد يونايتد مع المهاجم النيجيري أوديون إيغالو في فترة انتقالات يناير على سبيل الإعارة. وعبر سولشاير عن تفاؤله إزاء قدرة اللاعب البالغ من العمر 30 عاما على تعويض غياب راشفورد.