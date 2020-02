بسبب تقنية الـvar.. آرسين فينغر يتزعم حملة لإجراء تعديلات على قانون التسلل

تسبب تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (var) في الموسمين الأخيرين في إلغاء العديد من الأهداف بصورة غريبة بسبب تسلل مسجل الهدف بفارق سنتيمترات بأي جزء من جسمه، حتى إذا لم يستخدمه في لعب الكرة.

ويقود الفرنسي آرسين فينغر، أسطورة نادي آرسنال الإنجليزي ومدير التطوير العالمي لكرة القدم بالاتحاد الدولي ”فيفا“، حملة لإجراء تعديلات على قانون التسلل بشكله الحالي.

متعة كرة القدم

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن فينغر يرى أن القانون الحالي للتسلل يصب في مصلحة المدافعين.

ويدفع فينغر نحو تعديل قانون التسلل للحد من قرارات تقنية الـvar المثيرة للجدل والتي أدت لتقليل متعة كرة القدم.

وينص القانون الحالي على اعتبار اللاعب متسللا إذا تخطى أي جزء من جسمه، باستثناء اليدين، المدافع لحظة إرسال التمريرة للاعب المهاجم.

"That will sort it out and you will no longer have decisions about millimetres and a fraction of the attacker being in front of the defensive line."

— Sky Sports Football (@SkyFootball) February 19, 2020