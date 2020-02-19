بسبب تقنية الـvar.. آرسين فينغر يتزعم حملة لإجراء تعديلات على قانون التسلل

تسبب تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (var) في الموسمين الأخيرين في إلغاء العديد من الأهداف بصورة غريبة بسبب تسلل مسجل الهدف بفارق سنتيمترات بأي جزء من جسمه، حتى إذا لم يستخدمه في لعب الكرة.

ويقود الفرنسي آرسين فينغر، أسطورة نادي آرسنال الإنجليزي ومدير التطوير العالمي لكرة القدم بالاتحاد الدولي ”فيفا“، حملة لإجراء تعديلات على قانون التسلل بشكله الحالي.

متعة كرة القدم

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن فينغر يرى أن القانون الحالي للتسلل يصب في مصلحة المدافعين.

ويدفع فينغر نحو تعديل قانون التسلل للحد من قرارات تقنية الـvar المثيرة للجدل والتي أدت لتقليل متعة كرة القدم.

وينص القانون الحالي على اعتبار اللاعب متسللا إذا تخطى أي جزء من جسمه، باستثناء اليدين، المدافع لحظة إرسال التمريرة للاعب المهاجم.

"That will sort it out and you will no longer have decisions about millimetres and a fraction of the attacker being in front of the defensive line." — Sky Sports Football (@SkyFootball) February 19, 2020

تعديلات مثيرة

ويقترح فينغر أن يتم اعتبار المهاجم متسللا فقط إذا سجل الهدف باستخدام الجزء المتقدم من جسمه.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن جزءا من مهام منصب فينغر الجديد يشمل العمل في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو المسؤول عن تعديل قوانين كرة القدم.

ويبحث الفيفا عن إجراء بعض التعديلات الأخرى لتهدئة الجماهير التي تشعر بالانزعاج من الجدل المثار بشأن قرارات تقنية الفيديو.

ومن المنتظر أن تتم الاستعانة بشاشات كبيرة داخل الملاعب في البطولات الكبرى لإطلاع الجماهير على قرارات الـvar.

تصريحات فينغر

وقال فينغر، في تصريحات للصحيفة: ”أنا في حالة جدل بشأن تقنية الفيديو، ومن الواضح بأن أصعب شيء يمكن للناس التعامل معه هو حالات التسلل“.

وأضاف: ”هنالك مجال لتغيير القواعد بشكل طفيف حيث لا يتوجب علينا قول إن جزءا من أنف اللاعب في حالة تسلل“.

وتابع: ”بدلا من ذلك، لن تكون متسللا بأي جزء من جسدك ما دمت في ذات الخط مع المدافع“.

وأكمل: ”سيؤدي ذلك إلى حل المشكلة، لأننا لن نكون في حاجة إلى احتساب التسلل، بسبب تقدم المهاجم على المدافعين بالمليمتر“.

وأردف: ”في الوقت الحالي، وخلال الفترة الأولى التي طُبق فيها الفار، لم نتحصل على عدد كافٍ من المتخصصين بهذه التقنية، لتغطية جميع مباريات نهاية الأسبوع“.

وأتم: ”سيتحسن الفار بسرعة كبيرة إذا غيرنا البروتوكولات المعتادة، وتمكنا من الاستفادة من اللاعبين السابقين في غرفة الفيديو“.