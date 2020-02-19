تشيلسي يحظر مجموعة من مشجعي مانشستر يونايتد بسبب هتافات ضد المثليين

أعلن تشيلسي أنه منع ”مجموعة كبيرة“ من مشجعي مانشستر يونايتد من حضور المباريات بعد إطلاق هتافات رهاب المثليين خلال مباراة في ستامفورد بريدج بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الاثنين.

وقال تشيلسي إنه منع مجموعة من المشجعين من دخول الاستاد أو طردهم من المباراة نفسها.

وأضاف تشيلسي في بيان: ”في مباراة، يوم الاثنين، أطلقت مجموعة كبيرة من مشجعي مانشستر يونايتد هتافات غير مقبولة عن رهاب المثليين. لا يتسامح تشيلسي مع مثل هذا التصرف“.

وتابع: ”سيتم منع هؤلاء المشجعين من حضور المباريات في ستامفورد بريدج في المستقبل، وفي إطار التعاون مع مانشستر يونايتد سيتم إرسال تفاصيل بيانات هؤلاء المشجعين حتى يتخذ معهم الإجراء المناسب“.

وذكرت شبكة ”سكاي نيوز“، أن مانشستر يونايتد أعلن في بيان تقديره لدعم المشجعين لكنه أكد أن هذه الهتافات تتعارض مع قيمه.

وفاز يونايتد 2-صفر بفضل هدفي أنطوني مارسيال وهاري ماغواير.