أهداف مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد.. 2/0 لرفاق مارسيال (فيديو)

سجل المهاجم الفرنسي انتوني مارسيال الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه مانشستر يونايتد مع تشيلسي، في قمة مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف مارسيال في الدقيقة 45 من داخل منطقة الجزاء، مستغلا كرة من أرون فان بيساكا.

وأضاف هاري ماغواير الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 66.

ويملك تشيلسي 41 نقطة في المركز الرابع، مقابل 35 نقطة لمانشستر يونايتد في المركز التاسع.

وانتهت مباراة الدور الأول بفوز مانشستر يونايتد 4/0، كما فاز مانشستر يونايتد على تشيلسي 2/1 في دور الـ16 بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.