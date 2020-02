الموعد والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار، مساء اليوم الإثنين، إلى ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة البريطانية لندن؛ لمتابعة اللقاء المرتقب بين تشيلسي وضيفه مانشستر يونايتد في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

وتظل مواجهة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد واحدة من أبرز اللقاءات الكلاسيكية في الكرة الإنجليزية بخلاف المنافسة القوية على المربع الذهبي للدوري هذا الموسم.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجهة تشيلسي ومانشستر يونايتد في البريميرليغ:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ستامفورد بريدج الساعة 23:00 بتوقيت السعودية.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق علي محمد علي.

ترتيب الفريقين

يحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة، بعدما فاز الفريق 12 مرة وتعادل 5 مرات وتلقى 8 خسائر، وسجل تشيلسي في 25 مباراة 43 هدفا، واستقبل 34 هدفا، ويعد هداف الفريق بالدوري الإنجليزي تامي ابراهام برصيد 13 هدفا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع برصيد 35 نقطة بعدما حقق 9 انتصارات وتعادل 8 مرات وخسر مثلها، وسجل المانيو في 25 مباراة 36 هدفا واستقبل 29 هدفا.. ويعد هداف الفريق بالدوري ماركوس راشفورد برصيد 14 هدفا.

ويتقابل الفريقان للمرة الثالثة في الموسم الحالي، وتفوق مانشستر يونايتد في اللقاءين السابقين الأول في الجولة الأولى للدوري يوم 11 أغسطس الماضي، وفاز برباعية نظيفة والثانية في كأس الرابطة بدور الـ16 وفاز بنتيجة 2/1.

تشيلسي.. ورد الاعتبار

يبحث فريق تشيلسي عن رد الاعتبار وتحقيق فوز غائب على مانشستر يونايتد في آخر 7 مواجهات منذ تغلبه يوم 5 نوفمبر 2017 ببطولة الدوري.

وأشعل فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي حماس لاعبيه بتصريحاته قبل اللقاء إنه يبحث عن محو آثار الخسارة برباعية في الدور الأول أمام مانشستر يونايتد، موضحا أنه سيحاول تحقيق الفوز ومصالحة جماهيره.

ويغيب عن تشيلسي ماركو فان جينكل وكريستيان بوليسيتش وروبن لوفتوس تشيك، ويعتمد تشيلسي على طريقة 4-2-3-1 بوجود الحارس كيبا وأمامه رباعي الدفاع أنتونيو روديغر وفيكايو توموري ورايس جيمس وسيزار ازابيلكويتا.

ويقود خط الوسط نغولو كانتي وبجواره جورجينهو، وأمامهما صانع الألعاب ماسون ماونت وعلى الأطراف ويليان وكالوم هيدسون اودوي مع المهاجم تامي ابراهام.

We will wear black armbands, as a mark of respect for Harry Gregg OBE, in tonight’s game against Chelsea at Stamford Bridge.

مانشستر يونايتد.. وتحسين الصورة

يبحث فريق مانشستر يونايتد عن تحسين الصورة وتحقيق الفوز؛ للتقدم في جدول الدوري، خاصة أن الفريق ابتعد عن المربع الذهبي، والنقاط الثلاث ستقلص الفارق بينه وبين تشيلسي.

وأكد المدرب أولي سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أن فريقه سيدخل اللقاء باحثا عن تحقيق الفوز، موضحا أن تشيلسي فريق قوي ويبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية أيضا.

ويغيب عن مانشستر يونايتد القناص ماركوس راشفورد وبول بوغبا وسكوت ماكتموناي واكسيل توانزيبي للإصابة، ويعتمد المانيو على طريقة 4-2-3-1 بوجود الحارس دافيد دي خيا وأمامه رباعي الدفاع فيكتور ليندلوف وهاري ماغواير وآرون بيساكا ولوك شاو.

ويقود خط الوسط نيمانيا ماتيتش وبجواره فريدريك كانوتيه وأمامهما جيسي لينغارد وعلى الأطراف برونو فرنانديز وبراندون ويليامز وفي الهجوم أنتوني مارسيال.

وقال محمد عبدالواحد، لاعب ليرس البلجيكي الأسبق، لشبكة ”إرم نيوز“ إن الأجواء الخاصة بهذه المواجهة، ومحاولة تشيلسي رد الاعتبار سيكون لها دور كبير في رسم ملامح مواجهة مثيرة.

وأضاف ”تشيلسي لديه لاعبون متميزون في خط الهجوم، ويملكون عنصر السرعة والمهارة، خاصة ابراهام وماونت، إلى جانب خبرة ويليان، ولكن مانشستر لديه دفاعات قوية أيضا بوجود ماغواير وليندلوف“

Victory for @ManUtd will give them their first-ever #PL league double over Chelsea, following their 4-0 win at Old Trafford on the opening weekend of the season#CHEMUN pic.twitter.com/iCJsFPgLtu

— Premier League (@premierleague) February 17, 2020