وفاة حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق هاري غريغ عن 87 عاما

توفي، يوم الاثنين، حارس مرمى مانشستر يونايتد وإيرلندا الشمالية السابق، هاري غريغ، عن عمر يناهز 87 عاما.

كان غريغ أحد الناجين من كارثة ميونخ الجوية في عام 1958، التي أودت بحياة 23 شخصا، وقد أعلن عن دوره في إنقاذ الركاب الآخرين في ذلك اليوم، ومن بينهم طفل صغير وزميلاه في الفريق بوبي تشارلتون وجاكي بلانشفلاور.

كما ساعد في إنقاذ فيرا لوكيتش، زوجة الدبلوماسي اليوغسلافي التي كانت حاملا في ذلك الوقت، وابنتها.

It is with deepest sadness that we have learned of the passing of former player Harry Gregg OBE. The thoughts and prayers of everyone at the club go out to Harry’s family and friends. pic.twitter.com/5kjlpn5Wqm

