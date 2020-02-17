التشكيلة المتوقعة لمباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي (إنفوغرافيك)

يواجه فريق تشيلسي نظيره مانشستر يونايتد، مساء اليوم الاثنين، على ملعب ”ستامفورد بريدج“، في إطار الأسبوع الـ26 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي تشيلسي في المركز الرابع بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة جمعها من 12 انتصارا، و5 تعادلات، و8 هزائم.

أما مانشستر يونايتد ففي المركز التاسع برصيد 35 نقطة، حصدها من 9 انتصارات، و8 تعادلات، ومثلها هزائم.

والانتصار سيرفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 38 نقطة، ويتجاوز بها فريقي إيفرتون الذي يأتي في المركز الثامن برصيد 36 نقطة، وولفرهامبتون الذي يحل في الترتيب السابع بالرصيد نفسه، ويقلص فارق النقاط مع تشيلسي إلى 3 نقاط فقط.

وفي المباراة الماضية تعادل تشيلسي مع ليستر سيتي بهدفين لكل فريق، سجل للثعالب هارفي بارنيس في الدقيقة 54 وبينجامين تشايلويل في الدقيقة 64 أما للبلوز فسجل أنتونيو روديجر في الدقيقتين 46 و71.

أما مانشستر يونايتد فتعادل مع وولفرهامبتون دون أهداف، في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

وكان مانشستر يونايتد قد فاز على تشيلسي برباعية نظيفة في الأسبوع الأول.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة و23:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قنوات beIN Sports HD 2 و beIN Sports 4K، ويعلق عليها علي محمد علي.

التشكيل المتوقع لتشيلسي:

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع : جيمس – كريستينسين – روديجر – أزبيليكويتا

خط الوسط : كانتي – جورجينيو.

الهجوم: ماونت – ويليان – تامي إبراهام

التشكيلة المتوقعة لمانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: دي خيا

الدفاع : بيساكا – لينديلوف – ماغواير – لوك شو

خط الوسط: ماتيتش – فريد – خوان ماتا

الهجوم : فيرنانديز – دانيل جيمس – مارسيال.